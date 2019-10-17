Банк "Аркада" и Industrial Innovation Group запускают первый в Украине блокчейн данных

В среду, 16 октября, в Киеве презентовали первый в Украине блокчейн данных из набора процедур "знай своего клиента" (KYC).

Во время мероприятия банк "Аркада" и международный системный интегратор в области масштабируемых идентификационных решений INDUSTRIAL INNOVATION GROUP подписали Меморандум о создании альянса с целью запуска платформы KYC, на основе блокчейна будет разработана платформу "Электронная Украина".

По словам гендиректора INDUSTRIAL INNOVATION GROUP Тарьяма Матара Тарьяма из ОАЭ, "группа компаний приняла решение увеличить инвестиции в Украину до 2 млрд евро, поскольку платформа блокчейн создаст условия для инвесторов, которые смогут инвестировать в Украину".

Созданная блокчейн-платформа повысит уровень банковских операций, защиты информации и минимизации промежуточных шагов. Она будет служить базой для создания Единого демографического реестра физлиц Украины и станет этапом реализации проекта "Электронная Украина".

Альянс заявил о готовности предоставить правительству концепцию программы "Электронная Украина", расширив сферы применения блокчейн.

На презентации подчеркнули, что инициатива соответствует Указу президента "О некоторых мерах по обеспечению предоставления качественных публичных услуг" и предлагает конкретные пути внедрения электронных госуслуг.

"Банк "Аркада" одним из первых в Украине реализовал программу инвестирования строительства жилья, учитывая долгосрочную ипотеку на основе расчетной единицы "ОдИн". Введение в оборот "ОдИн" будет происходить с помощью карт и комплектующих, содержащих цифровую подпись", - отметил председатель правления банка "Аркада" Константин Паливода.

"Один" - это условная расчетная единица, которую банк определяет с учетом индекса инфляции, индекса цен производителей продукции, стройработ и других факторов.

"Мы предлагаем рынку электронные инструменты идентификации, верификации и работы с клиентом, а гражданам - кардинальное упрощение бюрократических процедур", - отметил Андрей Первушин, гендиректор VTI, входящей в состав компании INDUSTRIAL INNOVATION GROUP.

Президент "Полли-Сервис" компании INDUSTRIAL INNOVATION GROUP Игорь Попович отметил, что компания готова произвести электронные карты мультиприложений "ОдИн".

Банк "АРКАДА" - украинский коммерческий банк, который работает с 1993 года и предоставляет услуги физическим и юридическим лицам. Имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня ua.BBB с прогнозом "стабильный".

INDUSTRIAL INNOVATION GROUP LLC (ОАЭ) - мировой лидер в области индустрии защищенной печати, биометрических систем, глобальных систем для государственных и корпоративных организаций, единственное в мире научно-промышленное объединение замкнутого цикла. Компания владеет 398 объектами интеллектуальной собственности и технологиями в области биометрии, выпуска высоко защищенных документов, информационных систем, лазеров и так далее.

Частное Акционерное Общество VTI (Украина) - поставщик масштабируемых идентификационных решений, биометрических систем и услуг для правительств и граждан, было основана в 1972 году.

"Полли-Сервис" (Украина) - флагман индустрии дизайна, производства и персонализации идентификационных документов и платежных карт с 2000 года, имеет комбинированную экспертизу в области дизайна, защищенной печати и персонализации банковских карт, удостоверений личности и паспортов.