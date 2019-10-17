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Европейская бизнес-ассоциация выразила обеспокоенность нарушениями при рассмотрении в Раде энергетических проектов

четверг, 17 октября 2019, 14:30
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При рассмотрении важных для энергетики законопроектов Комитетом ВР по вопросам энергетики и ЖКХ под председательством Андрея Геруса был допущен ряд нарушений, что вызывает беспокойство бизнеса.

Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

"16 октября состоялось заседание Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Во время заседания был допущен ряд серьезных нарушений при рассмотрении важных для отрасли законопроектов", - говорится в заявлении.

Обращается внимание, что в повестку дня Комитета были включены проекты, которые не зарегистрированы в Верховной Раде на дату предварительную до заседания Комитета, а часть из них находилась на рассмотрении Председателя ВР, в соответствии с Регламентом, и не были направлены в Комитет. Кроме того, законопроекты были вынесены на рассмотрение до окончания сроков подачи альтернативных проектов и без обязательных выводов других комитетов ВР. В результате депутаты и представители бизнеса не имели возможности ознакомиться с законопроектами и предложить предложения и замечания.

"Бизнес-сообщество выражает обеспокоенность нарушениями в части ознакомления народных депутатов и бизнеса с законодательными инициативами, а также отсутствием возможности предоставить предложения к законодательным инициативам, при этом, что раньше было задекларировано курс на открытость и прозрачность процедур", - отмечают в ЕБА.

Европейская Бизнес Ассоциация призвала главу Верховной Рады и Председателя Комитета по энергетике и ЖКХ не допускать нарушений и обеспечить участие представителей бизнес-сообщества в обсуждении законодательных инициатив.

На заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 16 октября был одобрен законопроект Андрея Геруса "О внесении изменения в Закон Украины "О рынке электроэнергии"(№2236-2). По мнению члена комитета Михаила Бондаря, законопроект Геруса уничтожает рынок электроэнергии и возвращает энергетику к ручному управления, что приведет к срыву евроинтеграции Украины и усиления энергозависимости от России.

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