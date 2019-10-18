British American Tobacco закрыла фабрику в Прилуках из-за "маржи Холодова"

Международная компания British American Tobacco с 11 октября закрыла табачную фабрику "В.А.Т.-Прилуки".

Об этом со ссылкой на письмо финансового директора компании Тараса Тараса Павлика пишет издание The Page.

В письме, в частности, говорится, что в связи с прекращением производства "В.А.Т.-Прилуки" просит отозвать 25 млн акцизных марок и вернуть 505 млн грн, уплаченных за них.

Напомним, что компании "Филип Моррис Украина", "Бритиш Американ Тобакко Украина", "JTI" и "Империал Тобакко" 9 октября заявила, что рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего прекращения работы фабрик на территории Украины из-за того, что Верховная Рада приняла новую законодательную норму о государственном регулировании торговой наценки на их товары.

По оценкам экспертов, в случае окончательного принятия этой поправки, которая уже получила название "маржа Холодова", около 25% сигаретного рынка перейдет "в тень". Специалисты предупреждают, что нововведение приведет к свертыванию производства в Украине, уменьшению поступлений в бюджет и негативно скажется на инвестиционном климате.