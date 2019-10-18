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Будущее в меняющемся мире: в Киеве обсудят экономику и технологии на форуме КМЭФ

пятница, 18 октября 2019, 14:00
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В Киеве обсудят экономику и технологии на форуме КМЭФ Фото: Facebook

В столице Украины 8 и 9 ноября пройдет Киевский международный экономический форум (КМЭФ), который собирает известных мировых экономистов, бизнесменов, представителей украинского истеблишмента и авторитетных экономических экспертов.

Об этом говорится на сайте КМЭФ.

Главный вопросом форума в 2019 году станет будущее в меняющемся мире, гости КМЭФ расскажут об изменениях экономики под влиянием технологий, а также ответят на вопрос, что такое четвертая промышленная революция и как к ней подготовиться.

КМЭФ является платформой для бизнеса, экономистов, ученых и инвесторов, где обсуждаются глобальные тренды, формируется вектор развития на 2020 год, устанавливаются новые бизнес-контакты. В программе форума в 2019 году указано, что спикеры раскроют концепции ведения бизнеса в условиях климатических изменений и механизмы эффективного регулирования природных катаклизмов ввиду их прямого влияния на экономику.

Для участия в форуме заявлены следующие спикеры: Роберт Купман — главный экономист Всемирной торговой организации; Джованни Сальветти — управляющий директор международной банковской группы Rothschild в странах СНГ; Вазиль Худак — вице-президент Европейского инвестиционного банка; Йохан Элиаш — шведский бизнесмен-миллиардер, председатель и исполнительный директор компании Head.

Одной из своих задач организаторы КМЭФ назвали повышение инвестиционной привлекательности Украины, для этого на форум приглашены иностранные инвесторы.

Неизменным стратегическим партнером Форума является холдинговая компания UFuture, которая объединяет компании и социальные проекты инициатора форума Василия Хмельницкого.

"Мы живем в век глобальных и очень быстрых изменений. Украина стоит перед выбором: держаться за хрупкую стабильность или смело двигаться в инновационном направлении. Именно сегодня мы можем сделать квантовый скачок в развитии — для этого нам нужны знания, сотрудничество и решительные действия. Я вижу успех нашего будущего в синергии модернизированного государственного сектора, энергии предпринимателей и таланте ученых. Мы должны объединиться ради глобальных целей, которые стоят перед человечеством. Время двигаться вперед, трансформировать бизнес и экономику в соответствии с требованиями современности. Ведь КМЕФ проводится, чтобы мы почувствовали тенденции будущего и стали теми, кто воплощает их в жизнь", - отметил Хмельницкий.

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