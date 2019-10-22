Компания "Танк Транс" объявила о прекращении своей деятельности

Решение о прекращении деятельности в компании "Танк Транс" было принято после более чем 20-летней работы компании.

Об этом сообщает издание "Украинские новости".

Учредитель ООО "Танк Транс" принял решение о ликвидации общества. Об этом стало известно из Государственного реестра юридических лиц. Такое решение было принято 18 октября 2019 года.

"Танк Транс" - автотранспортное предприятие, расположенное в г. Городок Львовской области. Основным видом деятельности являются международные перевозки жидких пищевых продуктов автомобильными цистернами из нержавеющей стали. Как известно, "Танк Транс" входит в бизнес-империю львовского бизнесмена Тараса Барщовского.

Ранее в прессе "Танк Транс" неоднократно упоминался в связи с судебными процессами против обанкротившегося "Дельта Банка". В феврале 2015 года компания Cargill (США) переуступила для ООО "Танк Транс" права требования к "Дельта Банку" по ряду аккредитивов. Тогда же "Танк Транс" заявило "Дельта Банку" о зачете встречных однородных требований и прекращении обязательств перед банком.

Согласно сообщению Фонда гарантирования вкладов граждан, на 7.11.2019 года запланирован аукцион по продаже пула кредитов неплатежеспособных банков, к которому среди прочего включены и долги ООО "Танк Транс" и ООО "Яблочный Дар".