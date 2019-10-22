The Financial Times связали законодательные инициативы на рынке электроэнергии с интересами предприятий Коломойского

По данным западных чиновников, законодательные инициативы в электроэнергетике, которые реализовывает глава комитета ВР по энергетике Андрей Герус, имеют целью снижение стоимости электроэнергии для ферросплавных заводов, контролируемых бизнесменом Игорем Коломойским.

Об этом пишет влиятельное британское издание The Financial Times в статье "Вырвется ли Зеленский из лап олигархов?".

По словам источника, в результате запланированной реформы рынка электроэнергии Коломойский, владеющий ферросплавным заводом может получить возможность платить за электроэнергию меньше, чем цены, которые ему выставляют конкуренты.

"Коломойский хочет сидеть над всеми и за кулисами дергать за ниточки. То, что они делают, очень разумно", - пишет автор публикации.

Журналист подчеркивает чрезвычайно высокий темп законодательных инициатив новой власти.

"За последние несколько недель Верховная Рада Украины приняла десятки законопроектов, направленных на модернизацию экономики и модернизацию государства, иногда практически без обсуждения и рассмотрения. Вводятся новые правила концессии морских портов и инфраструктуры, добычи ресурсов, защиты прав потребителей, регулирования ценных бумаг, разукрупнение государственной газовой компании и переход на цифровые технологии в таможенном оформлении и других услугах", - перечисляет он.

По мнению автора, в Украине существует большая опасность лоббирования интересов отдельных олигархов.

"Стремление правительства реформировать экономику и судебную систему позволяет тем, кто преследует корыстные интересы, в том числе, олигархам, влиять всеми возможными способами, включая использование лояльных к ним депутатов, на изменение законов", - отмечает издание.

18 сентября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который председатель парламентского энергетического комитета Андрей Герус с нарушением регламента пролоббировал правку, чтобы позволить закупать украинским потребителям электроэнергию из РФ и Беларуси по двусторонним договорам.

1 октября было совершено первое поставки электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.