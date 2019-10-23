Дело на сотни миллионов: НАБУ подозревает руководство "Агрофонда" в сговоре с Фирташем

НАБУ подозревает руководство ПАО "Аграрный фонд" в сговоре с предприятиями бизнесмена Дмитрия Фирташа при закупке и хранении минеральных удобрений в 2017 году, что нанесло ущерб госпредприятию на сумму 243,41 млн грн.

Об этом стало известно из постановления Высшего антикоррупционного суда от 9 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам дела, "Аграрный фонд" заключил с ООО "Статус-Трейд" (входит в Group DF Фирташа) договоры поставки №ДГ-258-10/17, №ДГ-259-10/17 на поставку удобрений жидких азотных наливом, карбамида насыпью, и селитры аммиачной насыпью. После этого, в течение двух месяцев, "Аграрный фонд" приобрел 386 тыс. тонн минудобрений стоимостью 3,02 млрд грн.

При этом госпредприятие заключило договоры хранения и упаковки купленных удобрений с юридическими лицами, входящими в "Group DF". Речь идет ЧАО "Украгро НПК", ПАО "Азот", ЧАО "Ривнеазот". В июне 2017 года за якобы предоставленные услуги и работы "Аграрный фонд" заплатил 155,77 млн грн. Производство удобрений "Статус-Трейд" заказало на заводах Черкассах и Киеве.

Следствие установило, что во время исполнения заказа в период с июня по декабрь продукция химзаводов на общую сумму 4,52 млрд грн также была поставлена ООО "Титан Украины", ООО "НФ Трейдинг Украина" и ООО "Украгро НПК", входящим в Group DF. При этом черкасский "Азот" начал закупать газ только с сентября 2017 года, а "Ривнеазот" – с ноября.

По мнению НАБУ, у химзаводов для производства удобрения был только газ "Статус-Трейда", который фирма поставила в рамках соглашений с "Аграрным фондом". Чтобы скрыть факт отсутствия удобрений на складах "Статус-Трейд" с ноября 2017 года начал выкупать у "Аграрного фонда" удобрения назад, по 30 июня было выкуплено более 2/3 продукции, стоимость этих объемов следователи подсчитали в 2,47 млрд грн.

Также НАБУ подозревает, что "Статус-Трейд" безвозмездно получил газ от газсбытов, 16 из которых входят в "Group DF", который в свою очередь был приобретен по льготной цене у ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" для потребностей населения.

Также "Статус-Трейд" в период с сентября-ноября 2017 года купил 58 млн куб м газа в ООО "Юкрейниан Кемикал Продактс", входящий в Group DF. В свою очередь АО "Укртрансгаз" предоставило данные, что фирма поставила в 11 раз меньший объем топлива – только 5 тыс. куб м газа.

Таким образом, следователи считают, что чиновники "Аграрного фонда" в сговоре со "Статус Трейд" и другими предприятиями Дмитрия Фирташа безосновательно потратили средства на упаковку, доставку и хранение удобрений на сумму 243,41 млн грн. В эту сумму вошли оплаты предприятиям Group DF и погашения кредита АБ "Украгазбанк".

В рамках дела от 9 октября 2018 года НАБУ ходатайствовало о доступе к документам, суд эти ходатайства удовлетворил. По данным судебного реестра, это первое ходатайство детективов.

Антимонопольный комитет 5 сентября по делу о злоупотреблениях группы Дмитрия Фирташа на рынке минеральных удобрений в 2014-2017 годах наложил штраф на ООО "НФ Трейдинг Украина" в размере 107 млн грн, а в отношении компаний "Северодонецкое объединение "Азот", "Ривнеазот" и "Азот" (Черкассы) применить принудительное разделение.

ПАО "Аграрный фонд" с февраля 2015 возглавляет Андрей Радченко.

В 2018 году государственное ПАО "Аграрный фонд" закупило у предприятий компании Ostchem Дмитрия Фирташа минеральных удобрений на сумму 3 млрд грн

В 2017 году "Аграрный фонд" закупил у предприятий Фирташа около 258 тыс. тонн минеральных удобрений на сумму 1,6 миллиарда гривен.

В начале весны 2017 года правительство рассматривало вопрос поставки газа "Аграрным фондом" на химпредприятия Фирташа на давальческих условиях. Позже фонд заявил, что посредником будет фирма "Статус-Трейд", поскольку химзаводы обременены большими долгами.

По итогам 2018 года "Аграрный фонд" увеличил чистую прибыль в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом – до 147 млн грн, чистый доход возрос на 60% – до 6,9 млрд грн.

ПАО "Аграрный фонд" создано весной 2013 года постановлением правительства. В начале 2017 года Фонд госимущества принял решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд". Его уставный капитал составляет 5 млрд грн. Согласно оценкам "Аграрного фонда", его доля на внутреннем рынке зерна составляет 20%, внутреннем рынке муки – 13%.