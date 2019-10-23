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В Украине появился первый профессиональный рейтинг корпоративной устойчивости компаний Sustainable Ukraine

среда, 23 октября 2019, 09:25
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В Украине стартовал Sustainable Ukraine - первый профессиональный рейтинг корпоративной устойчивости украинских компаний на основе ведущих международных практик с фокусом на их инвестиционной привлекательности.

Как отмечают организаторы, рейтинг Sustainable Ukraine предоставляет единую систему ESG-координат для оценки и сравнения качества корпоративного управления в компаниях, а также их способности оказывать положительное влияние на общество, управлять нефинансовыми рисками и возможностями, а также обеспечивать свой устойчивое развитие. Кроме того, анализ результатов рейтинга позволит спрогнозировать вектор устойчивого развития всей украинской бизнес-среды и страны в целом.

В рейтинге будут представлены компании, входящие в число 250 крупнейших налогоплательщиков Украины. Они будут оцениваться по 4 сферам: финансово-экономической, экологической, социальной и сфере корпоративного управления.

"На основе ведущих международных методик мы сформировали перечень ключевых сфер для анализа, которые позволяют комплексно оценить качество корпоративного управления в компаниях, их способность управлять своими нефинансовыми рисками и возможностями, оказывать влияние на социальную среду и окружающей среды. Другими словами, сферы, выходящие за пределы традиционной финансово-экономической оценки. В свою очередь, это позволит сделать комплексные выводы относительно характеристик компании, которые сегодня пользуются широким спросом в международном инвестиционном сообществе", - отметил основатель компании Premier Business Consulting & Communications, инициатор проекта Sustainable Ukraine Ростислав Куринько.

По его словам, рейтинг должен создать предпосылки для устойчивого развития Украины, роста конкурентоспособности и привлекательности социально ответственного делового поведения и, в свою очередь, построения общества качественно нового образца.

"Наша цель - создать эффективный и действенный инструмент ежегодной оценки устойчивого развития украинских компаний на основе ведущих международных практик. Рейтинг должен стимулировать положительные изменения в бизнес-среде, через него - по всей стране, а также предоставить возможности и новые рыночные инструменты поощрения ответственной деловой практики, которые помогут компаниям выбрать путь устойчивого развития", - добавил Ростислав Куринько.

Premier Business Consulting & Communications - специализированная украинская компания, предоставляющая эффективные решения в области устойчивого развития и взаимодействия с инвестиционным сообществом с помощью инструментов устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Компания имеет большой опыт реализации комплексных проектов как в Украине, так и за рубежом.

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