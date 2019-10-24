Действуют известные рейдеры: инвестор из США рассказал о попытке отобрать у него контроль над месторождением

Мужиевское полиметаллическое месторождение в Закарпатье подвергается атаке известных рейдеров.

Об этом сказал американский инвестор Браян Сэвэдж, передают "Украинские новости".

Возглавляемая им компания Avellana Gold построила в закарпатском селе Мужиево современную обогатительную фабрику и в течение ближайших лет собирается инвестировать в проект добычи золота, серебра, свинца и цинка 150 млн долларов. Но предприятие, прозрачно инвестирующее в Украину, через суды подвергается атакам рейдеров, которые хотят отобрать месторождение.

Руководителем группы рейдеров является Александр Маштепа - директор оффшорной компании Gofer, которая во время регистрации в Великобритании указала недостоверные данные и приписала себе в соучредители известный британский банк и членов королевской семьи, - рассказывает американский инвестор и называет это "мошенничеством". Генеральный директор Avellana Gold утверждает, что рейдеры "воскресили компанию-банкрота", при помощи которой атакуют реального инвестора через попытки отобрать участок и разработку месторождения.

"Среди людей, которые причастны к компании – известные корпоративные рейдеры. Раньше они то же делали с торговым центром в Киеве… Будем работать в судах Украины и Великобритании, чтобы разоблачить мошенничество, использовать любой законный способ, которые имеем, включая уголовное преследование должностных лиц, директоров и правительственных чиновников, которые могут быть задействованы в деле", - заявил американский инвестор.

Он рассказал, что посольства США и Великобритании проинформированы о действиях рейдеров. Сэвэдж раньше сообщал, что фирма Gofer и ее учредители, которые атакуют американского инвестора, могут попасть в список санкций США.

Журналисты и активисты ранее обнародовали данные о связи рейдеров из компаниии Gofer Александра Маштепы и Дмитрия Зайцева с сепаратистами Донбасса, а также с агентом российских спецслужб Сергеем Колпиди.

Американский инвестор верит в возможность быстрого расследования правоохранителей и доказательства мошенничества.