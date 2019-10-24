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Реприватизация "Укртелекома" сведет результаты приватизации в 2020 году на нет - политолог

четверг, 24 октября 2019, 15:30
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Возвращение в госсобственность "Укртелекома" нивелирует результаты приватизации 2020, ведь инвестору из госбюджета придется выплатить почти весь объем средств, который планируется получить от продажи объектов за год.

Об этом написал политолог Николай Давидюк, передают "Украинские новости".

Политолог считает реприватизацию "Укртелекома" комбинацией, благодаря которой инвестор хочет избавиться от бесперспективного актива и вернуть потраченные средства. Он отметил, что сейчас эта компания не интересна инвесторам и продать ее во второй раз будет трудно.

"Похоже на комбинацию, когда олигархи пытаются избавиться от купленных активов и пытаются получить средства из госбюджета, а это дополнительных 10 млрд из украинского бюджета. Не без выгоды политиков и чиновников, интерес которых всегда закладывается. Жадность последних слепо не замечает, что продажа Укртелекома пришлась на период пика рынка телекоммуникаций, а возвращение - на дно, когда оценки таких компаний снизились. В результате возможных судов, это может стоить бюджету еще и разницы в оценке компаний", - написал Давидюк.

Он обратил внимание, что в случае реприватизации государству придется вернуть из бюджета за "Укртелеком" как минимум 10 млрд грн, что полностью нивелирует результат приватизации, которую намерены провести в следующем году, с планами получить 13 млрд грн.

"Для понимания суммы возврата - Кабмин запланировал приватизацию в размере 13 млрд, на которые планируют выставить 3 тысяч предприятий. Это правильно, с точки зрения государственного управления и уничтожения коррупционных дыр. Но возвращение "Укртелекома" будет стоить минимум 10 млрд. Что сводит на нет потуги приватизации", - отметил Давидюк.

Ранее СМИ сообщали, что ситуация вокруг "Укртелекома", по которому Фонд государственного имущества сделал несколько заявлений о возможной реприватизации, является негативным сигналом для инвесторов. Политолог Владимир Фесенко заявил, что игры с реприватизацией принесут Украине убытки и ударят по инвестиционному имиджу. Он спрогнозировал, что о планах успешного проведения приватизации в следующем году можно будет забыть, поскольку инвестор не придет в страну, где проводят реприватизации.

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