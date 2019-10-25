ДТЭК Нафтогаз заплатил 53 млн грн ренты в местные бюджеты Полтавской области с начала года

За три квартала 2019 ДТЭК Нафтогаз заплатил 53 млн грн ренты в бюджеты всех уровней Полтавской области.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Так, в областной, районные, сельские и бюджеты объединенных территориальных общин, в которых компания ведет добычу газа, было перечислено:

21,18 млн грн - в Полтавский областной бюджет;

4,86 млн грн - в бюджет Мачуховской ОТГ;

3,37 млн грн - в бюджет Савинцовского сельсовета;

5,60 млн грн - в бюджет Ковалевского сельсовета;

6,74 млн грн - в Миргородский районный бюджет;

11,20 млн грн - в Шишацкий районный бюджет.

По сообщению компании, местные общины используют эти средства для реализации проектов по энергоэффективности, повышения качества медицинских и образовательных услуг, инфраструктуры. Такие проекты включают установление энергоэффективных окон, закупку медицинского оборудования, ремонт дорог.

Также в ДТЭК Нефтегаз напомнили, что Закон № 1793 VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата" действует с 1 января 2018 года. Законом предусматривается 2% от ренты направлять в областные бюджеты, 2% - в районные и 1% - в бюджеты местного самоуправления по месту нахождения (добычи) соответствующих природных ресурсов. Исключение составляют бюджеты городов республиканского и областного значения и бюджеты объединенных территориальных общин, которые получат 3%. 95% от ренты поступает в общий фонд государственного бюджета.

ДТЭК является крупнейшим частным инвестором в энергетику Украины. Группа развивает бизнес по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределение электроэнергии электросетями клиентам, внедрению энергоэффективных решений, зарядки электромобилей. Направление Innovation DTEK реализует проекты в области технологической и цифровой трансформации энергетики, а также руководит инновационной образовательной бизнес-платформой Academy DTEK.

ДТЭК Нефтегаз - крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. В 2018 добыто 1,65 млрд куб. м природного газа, что является историческим рекордом среди частных газодобывающих компаний в отрасли. С 2013 г. ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу газа более чем в 3 раза, продемонстрировав стремительную динамику развития в газодобывающем секторе страны.

В 2018 году капитальные вложения ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые отчисления - 26 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тысяч сотрудников. 100% компании принадлежат SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.