Известная авиакомпания Fly Emirates украсила самолет фото украинской регбистки - Голик

Арабская авиакомпания Fly Emirates разместила на внешней части своего самолета фото игрока Национальной Сборной Украины по регби-7 Наталии Мазур.

Об этом сообщил советник премьер-министра Украины, бывший советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик в Facebook.

По его словам, такое решение одна из крупнейших мировых авиакомпаний приняла перед туром Мировой серии регби-7 в Дубаи и после того, как в 2018 году Чемпионат Европы по регби-7 прошел в Днепре.

"Перед туром Мировой серии регби-7 в Дубаи, а это уже 50 лет развития этого вида спорта в стране, на самолетах одной из лучших авиакомпаний мира Fly Emirates появилась фотография игрока Национальной Сборной Украины по регби-7 Наталии Мазур", - рассказал он.

Голик сообщил, что эта работа стала результатом проекта Президента Федерации регби Днепропетровской области Дениса Давыдова и собственника Lustre Art Игоря Дехи.

"В Днепре в 2018 году был чемпионат Европы по регби-7. В котором участвовала и сборная Украины, заняв второе место. Мы приняли решение с Игорем Дехой, что в стране спорту не хватает красоты и фотографий. Выбрали двух девушек и я оплатил фотосессию. Мы не планировали попасть на самолёт. Но наш опыт работы на результат создал прекрасные фотографии. И вот сейчас плод этой работы красуется на самолете Fly Emirates!", - рассказал Денис Давыдов.

Автор фото – Станислав Ведмидь.

Регби-7 — контактный командный вид спорта, возникший в Шотландии в конце XIX века, один из видов регби-футбола. Матч по регби-7 представляет собой соревнование двух команд в каждой из которых по семь игроков, игра длится два тайма по семь минут с перерывом не более двух минут. Как и в регби-15, основной задачей игроков на поле является зарабатывание очков путём заноса мяча в зачётную зону соперника или попадание в Н-образные ворот выше перекладины.

С 2015 по 2019 г. Юрий Голик был советником главы Днепропетровской ОГА. В 2018-ом году он стал одним из тех представителей ДнепрОГА, которые помогали провести Чемпионат Европы по регби-7.