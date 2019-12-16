RU  UA  EN

понедельник, 16 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.25
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 декабря

15:33
Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил старшую дочь с днем рождения: фото
14:28
В АИС рассказали о масштабной рейдерской атаке с привлечением госэксперта из-за безнадежных долгов
13:56
Блокирует продажи IQOS и GLO: нардеп Холодов пошел на крайние меры из-за потери огромной маржи для его бизнеса
13:29
Украина и Россия достигли важной договоренности по транзиту газа: раскрыты детали
13:19
Звезда сериала "Друзья" признала схожесть с трансгендером Кейтлин Дженнер: фото
12:30
Певица Ирина Федишин попала в ДТП: удар был немалой силы
11:42
Лоббирует наценку: стало известно о новой табачной инициативе нардепа "Слуги народа" Холодова
11:14
Мою работу забыли: Харви Вайнштейн рассказал о заслугах перед женщинами
11:03
СМИ обвинили сотрудников СБУ и главу поселка Затока в фабрикации дела против адвоката эстонского инвестора
10:35
Бизнес-классом в Майами и Гуанчжоу: СМИ обвинили президента ТППУ в расходовании госсредств на развлечения
09:33
Миллионные убытки каждый день: журналисты рассказали о лоббизме Криклия по аренде в терминале "Борисполя"
07:00
Запекаем к праздникам сочную буженину - рецепт и советы приготовления
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В АИС рассказали о масштабной рейдерской атаке с привлечением госэксперта из-за безнадежных долгов

понедельник, 16 декабря 2019, 14:28
переглянути новину українською

Торговая сервисная группа АИС стала объектом "рейдерской атаки" кредиторов и коллекторов - группу незаконно лишили 60 объектов недвижимого имущества, которые находились в ипотеке, а также 39 объектов, не обремененных какими-либо ограничениями, стоимостью в десятки млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление АИС.

В группе считают, что поводом для захвата ее активов стала давняя кредиторская история между "Укрсиббанком" и партнерами АИС. Она длится с 2006 года, когда было подписано соответствующее соглашение и открыты кредитные линии для четырех предприятий.

В апреле 2009 года соглашения подошли к концу, и заемщики "Укрсиббанка" вернули кредитору 100% заимствований в евро, 95% – в гривнах и 85% – в долларах США. Выполнить сделки в полном объеме помешал кризис, который обесценил гривну и впятеро сократил продажи автомобилей в Украине.

При этом, "Укрсиббанк" имел действующие договора ипотеки и мог без согласований продать объекты недвижимости, погасив задолженность, но не воспользовался правом взыскания на предметы ипотеки. В мае 2017 года истекли сроки предъявления исполнительного документа и задолженность уже не могла быть получена в публично-правовом порядке, утверждают в АИС.

В АИС отмечают, что в октябре 2013 года, с подачей иска о взыскании ипотеки, "Укрсиббанк" обратился в Следственное управление ГУ МВД с заявлением об уголовном правонарушении. С этих действий началась "рейдерская атака" на активы АИС, арендованные – где работали независимые дилеры под брендом АИС, а также объекты, не имеющие отношения к сети.

В ноябре 2017 года "Укрсиббанк", понимая слабость своих позиций, продал права требования по всем кредитным договорам ООО "Украинская металлургическая компания", входящему в сферу влияния одного из экс-собственников банка. Коллекторы заплатили лишь 2% номинальной стоимости, поскольку рассматривали сделку по приобретению безнадежной задолженности как рисковую.

Как утверждает АИС, далее "Украинская металлургическая компания" неправомерно получила статус потерпевшего в производстве, возбужденном еще в 2013-м. Действия коллекторов поддержал государственный эксперт, определив размер причиненного вреда в 2,2 млрд гривен, несмотря на то, что реальные расходы на приобретение прав требования не превысили 50 млн гривен. То есть разница между расходами и ожидаемым доходом коллекторов составила не обоснованные 4400%, говорится в заявлении.

В группе считают, что эти действия объясняются намерениями завладеть их активами.

"Торговую сеть "АИС" лишили 60 объектов недвижимого имущества, которые были в ипотеке, а также 39 объектов, необремененных ограничениями, стоимостью в десятки миллионов долларов. Их без тендерных процедур передали в управление компании ООО "ЖК Воздвиженка", входящей в общую с Украинской металлургической компанией бизнес-группу. Таким образом системный бизнес, который определял деятельность отрасли, лишили возможности вести хозяйственную деятельность", - говорится в сообщении.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Министерство Криклия, лобби Mcdonald’s и убытки в 2 миллиона гривен ежедневно: кто виноват, и что делать?

Цирк никуда не уехал: кто заказал силовое маски-шоу на ведущем полиграф предприятии Украины

Анатомия судебного противостояния "Укртелекома"

Неприятный дух украинского интернет-рынка косметики и парфюмерии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: