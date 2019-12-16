В АИС рассказали о масштабной рейдерской атаке с привлечением госэксперта из-за безнадежных долгов

Торговая сервисная группа АИС стала объектом "рейдерской атаки" кредиторов и коллекторов - группу незаконно лишили 60 объектов недвижимого имущества, которые находились в ипотеке, а также 39 объектов, не обремененных какими-либо ограничениями, стоимостью в десятки млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление АИС.

В группе считают, что поводом для захвата ее активов стала давняя кредиторская история между "Укрсиббанком" и партнерами АИС. Она длится с 2006 года, когда было подписано соответствующее соглашение и открыты кредитные линии для четырех предприятий.

В апреле 2009 года соглашения подошли к концу, и заемщики "Укрсиббанка" вернули кредитору 100% заимствований в евро, 95% – в гривнах и 85% – в долларах США. Выполнить сделки в полном объеме помешал кризис, который обесценил гривну и впятеро сократил продажи автомобилей в Украине.

При этом, "Укрсиббанк" имел действующие договора ипотеки и мог без согласований продать объекты недвижимости, погасив задолженность, но не воспользовался правом взыскания на предметы ипотеки. В мае 2017 года истекли сроки предъявления исполнительного документа и задолженность уже не могла быть получена в публично-правовом порядке, утверждают в АИС.

В АИС отмечают, что в октябре 2013 года, с подачей иска о взыскании ипотеки, "Укрсиббанк" обратился в Следственное управление ГУ МВД с заявлением об уголовном правонарушении. С этих действий началась "рейдерская атака" на активы АИС, арендованные – где работали независимые дилеры под брендом АИС, а также объекты, не имеющие отношения к сети.

В ноябре 2017 года "Укрсиббанк", понимая слабость своих позиций, продал права требования по всем кредитным договорам ООО "Украинская металлургическая компания", входящему в сферу влияния одного из экс-собственников банка. Коллекторы заплатили лишь 2% номинальной стоимости, поскольку рассматривали сделку по приобретению безнадежной задолженности как рисковую.

Как утверждает АИС, далее "Украинская металлургическая компания" неправомерно получила статус потерпевшего в производстве, возбужденном еще в 2013-м. Действия коллекторов поддержал государственный эксперт, определив размер причиненного вреда в 2,2 млрд гривен, несмотря на то, что реальные расходы на приобретение прав требования не превысили 50 млн гривен. То есть разница между расходами и ожидаемым доходом коллекторов составила не обоснованные 4400%, говорится в заявлении.

В группе считают, что эти действия объясняются намерениями завладеть их активами.

"Торговую сеть "АИС" лишили 60 объектов недвижимого имущества, которые были в ипотеке, а также 39 объектов, необремененных ограничениями, стоимостью в десятки миллионов долларов. Их без тендерных процедур передали в управление компании ООО "ЖК Воздвиженка", входящей в общую с Украинской металлургической компанией бизнес-группу. Таким образом системный бизнес, который определял деятельность отрасли, лишили возможности вести хозяйственную деятельность", - говорится в сообщении.