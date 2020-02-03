Кабмин запустил программу доступных кредитов украинцев: что нужно знать

В Кабинете министров Украины дали старт кредитной программе "5-7-9", в рамках которой государство компенсирует предпринимателям часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить кредит под 5%, 7% или 9%.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время презентации программы в Киеве.

Согласно утвержденному плану, заявки на кредитование бизнеса будут принимать три государственных банка.

Гончарук уточнил, что "ни один человек, который обратится для получения кредита, не останется без обратной связи".

"Даже если не получится с первого раза, у нас создана экосистема, которая позволит взглянуть на свой бизнес-план критично, переделать его и прийти для получения ресурсов во второй раз, имея больше шансов на успех", – сказал Гончарук.

Следует отметить, что по условиям программы, бизнесмен сможет получить компенсацию кредитной ставки от правительства только в том случае, если пройдет некий конкурс. Там он должен будет показать свой бизнес-план и внести стартовый взнос. Процент ставки будет зависеть от количества рабочих мест, которые предоставляет предприниматель. В целом, на программу выделено уже 2 млрд гривен.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Верховной Раде был принят ряд проектов о финансовом лизинге, которые, по замыслу авторов, должны упростить ведение бизнеса в Украине.