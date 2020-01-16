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Займутся бюджетом и кредитами: онлайн трансляция заседания Рады 16 января

четверг, 16 января 2020, 09:58
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В четверг, 16 января, депутаты Верховной Рады должны рассмотреть ряд важных законопроектов, в частности внесение изменений в регламент парламента, Налоговый и Бюджетный кодексы, а также закон о финансовом лизинге.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Второе чтение:

  • Законопроект о внесении изменений в закон О регулировании градостроительной деятельности по усилению защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности.
  • Проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно совершенствования электронной формы законодательного процесса.
  • Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве.
  • Проект закона о внесении изменений в закон О физической культуре и спорте относительно деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта.

Для включения в повестку дня и принятия решения:

  • Проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно вопросов гражданства.
  • Проект закона о внесении изменений в закон О Государственном бюджете Украины на 2020 год.
  • Проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.
  • Проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно усовершенствования законодательной процедуры.
  • Проект закона о внесении изменений в раздел ИХ Заключительные и переходные положения закона О публичных закупках относительно обеспечения возможности закупок лекарственных средств и медицинских изделий специализированными организациями, осуществляющими закупки.

Первое чтение:

  • Проект закона о финансовом лизинге.
  • Проект закона о внесении изменений в закон О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков.
  • Проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно расширения перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие закона О потребительском кредитовании.
  • Проект закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно обеспечения выполнения решения Конституционного суда Украины по обжалованию постановления суда о продлении срока содержания под стражей.
  • Проект закона о внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов.
  • Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира.
  • Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ресторанного хозяйства.
  • Проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан.

Повторное первое чтение:

  • Проект закона о разведке.
  • Проект закона о внесении изменений в закон О Службе внешней разведки относительно ее деятельности.

Вопросы ратификации:

  • Проект закона о ратификации Рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Королевства Дания об общих условиях и процедурах, организационных мероприятиях и финансовых условиях реализации программы Danida Business Finance в Украине.
  • Проект закона о ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской Республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

Как сообщал "Апостроф", ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил о том, что на этой пленарной неделе рассмотрения законопроекта о рынке земли не будет.

Также советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак заявил, что существует два сценария рассмотрения земельного закона №2178-10 в парламенте.

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