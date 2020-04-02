Главу "Укрзализныци" уволили: кто может занять его место

Наблюдательный совет "Укрзализныци" отстранил Марчека Желько от руководства компанией.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание LIGA.net.

Новым временным руководителем УЗ может стать директор компании по экономике и финансам Николай Иванинив. Представление о его назначении готовят в Кабинет министров, который примет окончательное решение.

При этом, по словам источника издания, на место руководителя также претендовал экс-глава Юго-Западной железной дороги Роман Веприцкий.

Иванинив до назначения в УЗ был членом правления страховой компании "AXA Украина", финансовым директором в Датагруп, вице-президентом по финансам и администрированию RISE Group, финансовым директором в страховой компании ALICO, руководил казначейством Kraft Foods EEMEA HQ.

Отметим, что также и другие украинские СМИ сообщают информацию об увольнении Желько, ссылаясь на свои источники.