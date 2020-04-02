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Главу "Укрзализныци" уволили: кто может занять его место

четверг, 02 апреля 2020, 20:59
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Наблюдательный совет "Укрзализныци" отстранил Марчека Желько от руководства компанией.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание LIGA.net.

Новым временным руководителем УЗ может стать директор компании по экономике и финансам Николай Иванинив. Представление о его назначении готовят в Кабинет министров, который примет окончательное решение.

При этом, по словам источника издания, на место руководителя также претендовал экс-глава Юго-Западной железной дороги Роман Веприцкий.

Иванинив до назначения в УЗ был членом правления страховой компании "AXA Украина", финансовым директором в Датагруп, вице-президентом по финансам и администрированию RISE Group, финансовым директором в страховой компании ALICO, руководил казначейством Kraft Foods EEMEA HQ.

Отметим, что также и другие украинские СМИ сообщают информацию об увольнении Желько, ссылаясь на свои источники.

Как сообщал "Апостроф", Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.

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