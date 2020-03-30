Сивохо уволили из СНБО после громких скандалов: подробности

Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Детектора медиа".

"По состоянию на 24 марта Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич по состоянию на 24.03.2020 также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах" , - говорится в сообщении.

Причины увольнения в аппарате СНБО не уточнили.

Сергей Сивохо - украинский актер, телеведущий, юморист, тренер шоу "Лига Смиха", играл в КВН. На внеочередных парламентских выборах баллотировался по 49-му одномандатному округу - это Константиновка, Дружковка, Константиновский и Красноармейский районы Донецкой области, однако в Верховную Раду не прошел.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве во время презентации национальной платформы примирения и единства, которая была подготовлена Сергеем Сивохо, произошел серьезный конфликт. В один из моментов в зал ворвались представители "Азова" и начали драку, в которой досталось и самому Сивохо.

Напомним, что Сивохо побывал с визитом в Славянске Донецкой области с бывшим членом фракции "Партии регионов", депутатом Верховного Совета VIII созыва от "Оппозиционного блока" Татьяной Бахтеевой, что вызвало волну гнева в сети.

Ранее, Сергей Сивохо взбудоражил социальные сети заявлением о пенсии для оккупированного Донбасса.

Кроме того, предложение Сивохо начать поиск "диалога на пути к миру" на Донбассе и отказаться от старой политики, которую диктует "воинствующая меньшинство", вызвало бурную реакцию в соцсетях.