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"Укрлендфарминг" Бахматюка направил деньги на оздоровление школьников

понедельник, 24 июня 2019, 10:46
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Группа компаний "Укрлендфарминг" выделила 154 тысячи гривен на оздоровление и отдых школьников во время летних каникул в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Отмечается, что предприятия "Укрлендфарминг" присоединились к организации оздоровления и отдыха детей во время летних каникул. Так, 65 тысяч гривен выделило ООО "Агро-край" для школьников Гадячского района на отдых в оздоровительном детском лагере в селе Михайловка Диканьского района Полтавской области.

"Мы помогаем семьям дать возможность отправить ребенка в летний лагерь на отдых и оздоровление. Мы рады, что благодаря средствам предприятия дети смогут отдохнуть, зарядиться позитивом и пообщаться со сверстниками. Здоровые дети - это наше будущее. Уверен, что, помогая школьникам и в процессе обучения, и с организацией отдыха, наша компания способствует формированию здорового и довольного жизнью нового поколения", - отметил директор ООО "Агро-Край" Александр Колодяжный.

Аграрный холдинг "Укрлендфарминг" активно участвует в организации оздоровления и отдыха школьников во время летних каникул. Наряду с этим предприятия "Укрлендфарминг" следят за состоянием школьных помещений и зданий дошкольных учебных заведений, создают детские площадки, открывают группы дошкольного образования. Программа помощи учебным заведениям для детей разных возрастных категорий занимает ведущее место среди проектов агрохолдинга по сотрудничеству с сельскими советами, объединенными территориальными общинами в тех 22 областях, где расположены его предприятия.

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