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​Когда в Украине отменят мораторий на землю: Зеленский озвучил свои требования

понедельник, 02 сентября 2019, 14:15
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому Кабинету министров до 1 октября внести в парламент законопроект о рынке земли, а Верховной раде - до зимы отменить мораторий.

Об этом он заявил на совещании с участием представителей парламента, Кабмина и правоохранительных органов.

По словам президента, до 1 октября Кабинет министров должен внести на рассмотрение парламента законопроект "О рынке земель сельскохозяйственного назначения", который предполагает отмену моратория на землю.

"Объяснить обществу, что никто ни у кого не будет забирать землю. Принять закон о рынке земель и отменить мораторий до 1 декабря 2019 года", - добавил Зеленский.

Напомним, в августе на бизнес-форуме в Турции Зеленский подтвердил, что до конца года будет проведена земельная реформа, чтобы в 2020 году заработал полноценный рынок земли.

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, которая уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 млн гектаров", - заявил Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", в Офисе президента Украины поделились планами отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до конца 2019 года.

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