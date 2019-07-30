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У Зеленского анонсировали отмену моратория на продажу земли: названы сроки

вторник, 30 июля 2019, 18:54
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В Офисе президента Украины поделились планами отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до конца 2019 года.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук, передает Bloomberg.

Он отметил, что перед отменой моратория планируется подготовить механизм запуска и стабильной работы земельного рынка.

"В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно", - отметил чиновник.

Гончарук добавил, что в команде президента Зеленского ведут переговоры относительно вопроса моратория и земельного рынка с представителями Всемирного банка.

Он подчеркнул, что согласно самой радикальной модели, отмена моратория приведет к ускорению роста ВВП страны на 3% в год, а при наихудшем сценарии – экономика вырастет на 0,5% уже до конца года.

"Мы ищем наименее болезненную и наиболее эффективную модель", - добавил он.

Ранее в правительстве приняли решение до конца текущего года продлить проект по земельным аукционам. Было принято несколько правок в соответствующие постановление с целью усилить меры безопасности защиты данных по транзакциям на торгах землей.

Как сообщал "Апостроф", ранее главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев заявил, что действие земельного моратория приводит к тому, что рост экономики Украины замедляется примерно на 1% в год.

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