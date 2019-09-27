Аграрии призвали власть провести референдум по вопросу продажи земли - документ

Представители аграрных ассоциаций, фермеры и общественные активисты требуют от руководства государства отозвать правительственный проект закона №2178 о введении рынка сельскохозяйственной земли и провести всеукраинский референдум по земельному вопросу.

Такое обращение принято единогласно по итогам общенационального круглого стола по обсуждению вопросов продажи земли, который состоялся 27 сентября в Верховной Раде по инициативе лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Обращаясь к участникам мероприятия, председатель партии отметила: "Батькивщина" последовательно выступает против продажи сельскохозяйственной земли, особенно иностранцам. Она напомнила, что земля, свободную продажу которой предлагает разрешить власть, составляет 72% территории Украины.

"Если закон будет принят, Украина уже не построит фермерского уклада и аграрного сектора, основанного на сельском хозяйстве. Будут вытеснены наши аграрии, которые составляют средний класс, а новые - уже не родятся. Мы можем остаться без продовольствия для нашего народа и стать сырьевым придатком для развитых стран мира", - пояснила Юлия Тимошенко.

"Идет по сути полная зачистка нашего фермерства. Будет процветание иностранной собственности на сельскохозяйственной земле, укрепление крупных монопольных агрохолдингов, контрольные пакеты которых принадлежат иностранным корпорациям. Такой законопроект предлагают немедленно принять Верховной Раде", - считает лидер партии.

Заместитель председателя Всеукраинской аграрной совета Денис Марчук заявил: референдум по народной инициативе должен быть.

"Мы должны увидеть комплексное отношение людей к земельной реформе. Без этих вещей внедрять рынок земли с октября 2020 - это фактически отдать территорию и суверенитет людям, которые в очереди стоят, чтобы зайти и скупить эти земли", - сказал он.

В круглом столе приняли участие руководители Всеукраинской аграрной совета, Аграрного союза Украины, Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, руководители фермерских предприятий, ученые-аграрии.

Участники единогласно приняли резолюцию, в которой, в частности, настаивают на проведении всеукраинского референдума, на котором предлагают обратиться к народу и спросить: готовы ли люди продать свою территорию во время войны, готовы отдать прибыль, которую рождает украинская земля, крупным иностранным корпорациям.

Накануне Юлия Тимошенко и фракция "Батькивщина" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект об обязательности проведения референдума перед решением об открытии рынка сельскохозяйственной земли.