RU  UA  EN

пятница, 27 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Бизнес

Рейтинг финансового здоровья банков

Новости

27 сентября

14:44
​Что происходит с долларом в обменниках перед выходными: появилось фото
13:37
​В МВФ назвали условия подъема экономики в Украине
12:38
​​Украинцев ждет скрытое повышение пенсионного возраста: прогноз и график изменений на ближайшие годы
11:36
Киевский суд принял неожиданное решение по крупному штрафу "Сбербанку": реакция НБУ
10:35
​Миссия МВФ огласила результаты своей работы в Украине: что известно
09:29
​Нацбанк снизил курс гривны: официальный курс

26 сентября

23:59
Будет катастрофа: эксперты объяснили, чем обернется для Украины срыв договоренностей с МВФ
23:05
Почему переговоры Украины с МВФ не увенчались успехом: названы главные причины
17:35
Ускорить развитие страны: руководители Альфа-Банка рассказали о самых актуальных реформах для Украины
17:22
Пенсионный фонд отчитался о выплатах пенсий и субсидий за сентябрь: названы суммы
16:19
Украина находится "на радарах" у иностранных инвесторов - генмеджер Альфа-Банка
16:13
Объемы газа в украинских хранилищах выросли до десятилетнего рекорда
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Аграрии призвали власть провести референдум по вопросу продажи земли - документ

пятница, 27 сентября 2019, 15:42
переглянути новину українською

Представители аграрных ассоциаций, фермеры и общественные активисты требуют от руководства государства отозвать правительственный проект закона №2178 о введении рынка сельскохозяйственной земли и провести всеукраинский референдум по земельному вопросу.

Такое обращение принято единогласно по итогам общенационального круглого стола по обсуждению вопросов продажи земли, который состоялся 27 сентября в Верховной Раде по инициативе лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Обращаясь к участникам мероприятия, председатель партии отметила: "Батькивщина" последовательно выступает против продажи сельскохозяйственной земли, особенно иностранцам. Она напомнила, что земля, свободную продажу которой предлагает разрешить власть, составляет 72% территории Украины.

"Если закон будет принят, Украина уже не построит фермерского уклада и аграрного сектора, основанного на сельском хозяйстве. Будут вытеснены наши аграрии, которые составляют средний класс, а новые - уже не родятся. Мы можем остаться без продовольствия для нашего народа и стать сырьевым придатком для развитых стран мира", - пояснила Юлия Тимошенко.

"Идет по сути полная зачистка нашего фермерства. Будет процветание иностранной собственности на сельскохозяйственной земле, укрепление крупных монопольных агрохолдингов, контрольные пакеты которых принадлежат иностранным корпорациям. Такой законопроект предлагают немедленно принять Верховной Раде", - считает лидер партии.

Заместитель председателя Всеукраинской аграрной совета Денис Марчук заявил: референдум по народной инициативе должен быть.

"Мы должны увидеть комплексное отношение людей к земельной реформе. Без этих вещей внедрять рынок земли с октября 2020 - это фактически отдать территорию и суверенитет людям, которые в очереди стоят, чтобы зайти и скупить эти земли", - сказал он.

В круглом столе приняли участие руководители Всеукраинской аграрной совета, Аграрного союза Украины, Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, руководители фермерских предприятий, ученые-аграрии.

Участники единогласно приняли резолюцию, в которой, в частности, настаивают на проведении всеукраинского референдума, на котором предлагают обратиться к народу и спросить: готовы ли люди продать свою территорию во время войны, готовы отдать прибыль, которую рождает украинская земля, крупным иностранным корпорациям.

Накануне Юлия Тимошенко и фракция "Батькивщина" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект об обязательности проведения референдума перед решением об открытии рынка сельскохозяйственной земли.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Многогранный Papas: как ЕБРР и ЕС помогли украинскому предпринимателю запустить уникальный картофельный бренд

АПК Украины поставил экспортный рекорд и, очевидно, не последний

Елена Кислая: Рейдеры Дубиль и Аверьянов захватили наше предприятие, так как оно было прибыльным и успешным

"Мыльный пузырь" Вадатурских: почему "Нибулон" скрывает свое финансовое положение

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: