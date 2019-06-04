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​Россия обвалила поставки в Украину важного ресурса

вторник, 04 июня 2019, 13:57
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Россия снизила на 30-50% объем поставок нефтепродуктов в Украину на фоне вступления в силу с 1 июня 2019 ограничений на экспорт этого ресурса.

Об этом заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус в Facebook.

Он отметил, что в настоящее время на украинском рынке наблюдается профицит нефтепродуктов, на фоне чего Украина имеет возможность переориентироваться на альтернативные источники поставок.

"Главная задача - иметь диверсифицированные источники поставок нефтепродуктов до начала сбора урожая, когда будет расти спрос на топливо", - отметил Герус.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину.

Как данное решение отразится на ценах на украинских заправках, читайте в материале “Апострофа” - Запрет на экспорт нефте­продуктов из России в Украину: что будет с ценами на бензин.

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