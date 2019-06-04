​Россия обвалила поставки в Украину важного ресурса

Россия снизила на 30-50% объем поставок нефтепродуктов в Украину на фоне вступления в силу с 1 июня 2019 ограничений на экспорт этого ресурса.
Об этом заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус в Facebook.
Он отметил, что в настоящее время на украинском рынке наблюдается профицит нефтепродуктов, на фоне чего Украина имеет возможность переориентироваться на альтернативные источники поставок.
"Главная задача - иметь диверсифицированные источники поставок нефтепродуктов до начала сбора урожая, когда будет расти спрос на топливо", - отметил Герус.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину.
Как данное решение отразится на ценах на украинских заправках, читайте в материале “Апострофа” - Запрет на экспорт нефтепродуктов из России в Украину: что будет с ценами на бензин.