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Готовятся к открытой войне: в сети отреагировали на жесткое решение Кремля по Украине

четверг, 18 апреля 2019, 14:39
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Российское правительство запретило поставки нефти в Украину, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании российского правительства.

Такое решение он объяснил “недружественный шагом” украинского правительства. Так в России расценивают расширение украинскими властями перечня российских товаров, запрещенных для ввоза в Украину.

"В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры: я подписал постановление правительства на эту тему", - сказал Медведев.

Российское правительство приняло документ, которым "определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений".

"В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и те же самые нефть и нефтепродукты", - сказал Медведев.

В перечень попали: нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород, вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, кокс нефтяной, битум нефтяной, смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий).

По спецразрешениям, выдаваемым министерством экономического развития РФ, могут вывозиться: прямогонный бензин, бензины товарные, дизельное топливо, пропаны, бутаны, прочие сжиженные газы.

"Готовится к открытой войне", - прокомментировал такое решение российского правительства украинский блогер Михаил Голуб.

"Вот и посмотрим как мы за 5 лет отказались от Российской нефти", - добавляет Дмитрий Сергиенко.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка в декабре 2016 года.

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