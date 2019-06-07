​У Путина сделали нервное заявление по транзиту газа через Украину

Россия не будет останавливать транзит газа через Украину в Европу в 2020 году.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, передает ТАСС.

Вместе с тем, Россия не примет ультимативные требования по новому контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Никто никогда не заявлял о том, что мы откажемся (от транзита газа через Украину - ред.). Это было бы, наверное, убийственно для нас и нерационально. Но и пойти на такие ультиматумы, что "вам все равно некуда деться, вы часть [газа] будете через нас качать, поэтому берите наши условия и вперед - это не тот метод, который мы поддерживаем", - сказал Панкин.

Панкин подчеркнул, что условия нового контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" должны быть приемлемыми для Москвы.

"Вопрос в том, на каких условиях будет осуществляться этот транзит с точки зрения долгосрочности контракта, распределения мощностей, цены за транзит, правил. В этом большая загвоздка", - отметил он.

Дипломат выразил надежду, что переговоры между Украиной и РФ по условиям нового контракта о транзите газа интенсифицируются во второй половине года.

Последняя трехсторонняя министерская встреча по транзиту газа через Украину в Европу после 31 декабря 2019 года проходила в Брюсселе 21 января, на ней стороны не пришли к взаимопониманию ни по вопросу украинского транзита, ни по взаимным искам "Газпрома" и "Нафтогаза".

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