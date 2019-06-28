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​Россия выплатит Казахстану многомиллионную компенсацию: названа причина

пятница, 28 июня 2019, 16:04
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Российская компания-оператор "Транснефть" выплатит казахстанскому оператору нефтепроводов "Казтрансойл" около $76 млн компенсации за некондиционную нефть.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два информированных источника.

Компенсация рассчитана из расчета $15 за баррель.

"В сумму компенсации входит все: потеря качества, простои, хранение", - приводит Deutsche Welle слова одного из собеседников издания.

Официального соглашения между двумя операторами пока не подписано.

Ранее источники агентства Reuters сообщили, что Россия выплатит Казахстану фиксированную компенсацию за загрязненную нефть. Согласно предварительным условиям сделки, "Транснефть" возместит убытки "Казтрансойлу" или грузоотправителям Казахстана, которые сдали в систему кондиционное сырье, а в Усть-Луге получили загрязненную нефть. После этого производители смогут возместить потери покупателям.

По подсчетам трейдеров, объем загрязненной казахстанской экспортной нефти составляет 700 тыс. тонн из приблизительно 5 млн тонн некондиционного сырья, попавшего в систему нефтепроводов "Транснефти". Проблемы с качеством российской нефти возникли в апреле. Первым о ее загрязнении хлорорганикой заявил белорусский концерн "Белнефтехим".

Как сообщал “Апостроф”, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от руководства нефтеперерабатывающих предприятий страны решить вопросы по компенсации потерь из-за поставки в Беларусь некондиционной российской нефти.

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