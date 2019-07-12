​В "Нафтогазе" приняли решение по ценам на газ для населения: появились цифры

НАК "Нафтогаз Украины" снизит в июле цену на природный газ для населения на 10,4% по сравнению с июнем.

Соответствующее распоряжение в четверг, 11 июня подписал руководитель интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрей Фаворов.

Решение об этом было принято на встрече, которую провел президент Владимир Зеленский с представителями "Нафтогаза" и Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, говорится в сообщении на сайте главы государства.

По словам Фаворова, в настоящее время на европейском газовом рынке увеличился объем газа за счет предложения российского и американского сжиженного топлива. Это способствует снижению оптовых цен. В этих условиях Украина нарастила объемы закупки газа и закачку его в подземные хранилища (ПХГ).

"В июле мы снизим цену для населения на 10,4%", - сказал Фаворов, подписывая соответствующее распоряжение.

Как сообщал "Апостроф", шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда по иску Юлии Тимошенко к Кабинету министров и "Нафтогазу", которым определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго.