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В Украине подешевеет газ для населения: названа сумма

четверг, 11 июля 2019, 19:28
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"Нафтогаз Украины" обязан снизить цену на газ для населения еще на 650 гривен за тысячу кубических метров.

Как сообщает правительственный портал, такое распоряжение компания получила от Кабинета Министров 11 июля.

Тариф должен быть понижен до конца июля.

В правительстве подчеркнули, что решение о понижении тарифов для населения сделает невозможными спекуляции "Нафтогаза" с ценами на газ.

"Самой низкой оказалась цена Украинской энергетической биржи. Поэтому цена газа в июле для населения, без НДС, без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4905 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 650 грн, чем цена в июне – 5554 грн", – говорится в сообщении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Укрпочте" заявили о серьезной проблеме, которая ударит по пенсионерам.

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