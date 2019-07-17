Транзит российского газа в Европейский Союз через территорию Украины вырос на 25% – на 60 млн куб. м в сутки из-за остановки на ремонт двух ниток "Северного потока".

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз" (УТГ) - оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Так, по данным компании, по состоянию на утро 17 июля заявка на транзит в межгосударственной точке газоизмерительной станции (ГИС) "Ужгород" составляет 300,2 млн куб. м газа в сутки. Таким образом, загруженность словацкого направления достигло 99%.

"Существующие свободные мощности ГТС Украины позволяют дополнительно перекачивать в страны Европы объемы газа, эквивалентные максимуму "Северного потока-2" и условного "Северного потока-3" вместе взятых. Очевидным преимуществом украинской ГТС является ее гибкость и разветвленность, которые дают возможность проводить ремонтные и регламентные работы без остановки транзита", – подчеркивается в сообщении "Укртрансгаза".

Как сообщал “Апостроф”, Россия имеет технические возможности для прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года, еще до завершения строительства обходного газопровода “Северный поток-2”.