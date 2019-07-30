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​Никого не останется: названы зарплаты шахтеров на оккупированном Донбассе

вторник, 30 июля 2019, 05:35
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Зарплаты шахтеров в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, которые им платят оккупационные власти за добычу угля в украинских шахтах, едва достигает $300 в месяц, это чуть более 7,6 тысяч гривен.

Об этом пишет пользователь Twitter под ником Иосиф Пиночет.

До оккупации этих районов зарплата шахтера составляла до 1500$ в месяц (более 38 тыс. грн).

Также оккупанты на захваченных шахтах не соблюдают правил охраны труда, подвергая опасности работников.

"Шахтерам Донбасса в российской оккупации живется хорошо. Зарплата - 300$ (потолок). Раньше, при укрофашистах, было до 1500$. Спецодежды и обуви нет. Один самоспасатель на 2-3 рабочих. В итоге скоро почти никого не останется", - пишет пользователь.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент России Владимир Путин выдвинул циничный ультиматум главе украинского государства Владимиру Зеленскому, озвучив условия для начала диалога между Москвой и Киевом.

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