RU  UA  EN

четверг, 4 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.65
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

4 июля

20:30
Выборы в Раду могут сорвать: суд в Киеве принял резонансное решение
20:28
Как ВСУ вывезли с Донбасса важного соратника Гиркина: новые подробности
20:07
В сети показали фото ликвидированного боевика из Донецка
19:45
На Уимблдоне произошел денежный скандал с известным теннисистом
19:31
В Украину идет королевская погода: синоптик порадовала прогнозом
19:23
Общественник обратился к Зеленскому из-за ситуации с кандидатом в депутаты Куницким: видео
19:09
Плакал и извинялся: что сказал в суде мужчина, поджегший невесту в Запорожье
19:08
Убирайся из Украины: диаспора устроила Путину "теплый" прием в Риме, фото и видео
19:05
Украинского футболиста наказали за антироссийский пост в соцсетях
19:00
Все будет хорошо: Данилко рассказал, когда вернется на большую сцену
18:55
Яценюк выступил за создание единого органа, ответственного за сотрудничество доноров Украины
18:41
Коломойский заигрывает с Путиным: военный эксперт заявил об экспериментах над Украиной
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Путин выдвинул условия мира на Донбассе: у Зеленского дали жесткий ответ

четверг, 04 июля 2019, 15:36
переглянути новину українською

Президент России Владимир Путин выдвинул циничный ультиматум главе украинского государства Владимиру Зеленскому, озвучив условия для начала диалога между Москвой и Киевом.

Об этом пишет издание Corriere della Sera.

"(Конструктивный диалог с Киевом) возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками на Донбассе, перестав называть их сепаратистами. И украинские власти должны уважать Минские соглашения, а не игнорировать их", – прозвучало требование.

Путин также утверждает, что "граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему".

При этом российский президент в стиле российской пропаганды заговорил о защите русского языка в Украине и "неонацизме":

"Насильственная украинизация, запреты на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, включая преподавание на нем в вузах и школах, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир - это лишь малая часть неприглядного "багажа", с которым придется разбираться новому президенту", - цинично заявил он.

Он также высказался, что «киевские власти должны наконец-то понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания».

"Мы к этому готовы", – заявил Путин.

Комментируя заявления главы Кремля, советник Зеленского Никита Потураев ответил, что, говоря о сепаратистах, имеются ввиду не жители ОРДЛО, а подконтрольные России боевики террористических организаций ДНР и ЛНР.

"Путин говорил, что надо не обзывать людей и не называть их сепаратистами. Мы и так всех называем своими именами - марионеток Путина мы так называем. Мы не отторгаем людей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей - мы с ними говорим", - пояснил он во время дискуссии "Новая политика" на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", президенту Украины Владимиру Зеленскому, прежде чем вести переговори с Кремлем, нужно "договориться внутри страны".

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: