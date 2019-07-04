​Путин выдвинул условия мира на Донбассе: у Зеленского дали жесткий ответ

Президент России Владимир Путин выдвинул циничный ультиматум главе украинского государства Владимиру Зеленскому, озвучив условия для начала диалога между Москвой и Киевом.

Об этом пишет издание Corriere della Sera.

"(Конструктивный диалог с Киевом) возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками на Донбассе, перестав называть их сепаратистами. И украинские власти должны уважать Минские соглашения, а не игнорировать их", – прозвучало требование.

Путин также утверждает, что "граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему".

При этом российский президент в стиле российской пропаганды заговорил о защите русского языка в Украине и "неонацизме":

"Насильственная украинизация, запреты на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, включая преподавание на нем в вузах и школах, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир - это лишь малая часть неприглядного "багажа", с которым придется разбираться новому президенту", - цинично заявил он.

Он также высказался, что «киевские власти должны наконец-то понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания».

"Мы к этому готовы", – заявил Путин.

Комментируя заявления главы Кремля, советник Зеленского Никита Потураев ответил, что, говоря о сепаратистах, имеются ввиду не жители ОРДЛО, а подконтрольные России боевики террористических организаций ДНР и ЛНР.

"Путин говорил, что надо не обзывать людей и не называть их сепаратистами. Мы и так всех называем своими именами - марионеток Путина мы так называем. Мы не отторгаем людей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей - мы с ними говорим", - пояснил он во время дискуссии "Новая политика" на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", президенту Украины Владимиру Зеленскому, прежде чем вести переговори с Кремлем, нужно "договориться внутри страны".