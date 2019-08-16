Манипулятор: эксперт раскритиковал позицию Геруса по тарифам и "Роттердам+"

Представитель президента в правительстве Андрей Герус сознательно манипулирует данными по ценам на электроэнергию и вводит в заблуждение общество.

Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook, реагируя на высказывания Андрея Геруса для "Главком".

Эксперт назвал манипуляцией утверждение Геруса, что цена на электроэнергию в Украине не должна превышать цены на нее в Словакии и Беларуси, и обратил внимание, что стоимость электроэнергии у других стран-соседей Украины значительно выше.

"Это сознательная манипуляция. Герус сознательно выбрал удобные страны для сравнения. У других соседей - Венгрии, Румынии и Польше цена на электроэнергию для промышленных потребителей значительно выше, чем в Украине. Это можно проверить на сайте Евростата. С этими странами он почему-то не сравнивает", - написал Трохимец.

Он также добавил, что с Беларусью цены вообще не стоит сравнивать, ведь эта страна энергетически зависима от России - Беларусь получает газ по 127 $/тысячу кубометров. Украина покупает газ по 260 $.

Эксперт указал на некорректность сопоставления цены электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в Украине и в Словакии.

"Некорректно сравнивать цены на отдельных сегментах рынка. Надо сравнивать цены для конечного потребителя. В "расчетах" Геруса, где он пытается убедить, что цены для промышленных потребителей выросли на 20%, то по данным того же Евростата, сегодня цена в Украине - 8,9 евроцентов за 1 кВт*ч. В то же время стоимость электроэнергии в Словакии - 14,4 евроцента за 1 кВт*ч", - отметил Трохимец.

Он обратил внимание, что сравнивать цену электроэнергии в Украине и Словакии некорректно, ведь страны имеют разную структуру производства электроэнергии и, соответственно, разные цены.

"Если говорить о "рынке на сутки вперед", то Словакия выбрана Герусом не случайно. 90% электроэнергии в этой стране производится на атомных и гидроэлектростанциях, что и позволяет держать такую цену на рынке "на сутки вперед". Здесь Словакия - абсолютный ценовой минимум для Восточной Европы. В Украине же совсем другая структура электроэнергетического комплекса. Не учитывать это - есть или откровенной технической безграмотностью, или сознательной манипуляцией. Или и то и другое ", - считает Трохимец.

Энергоэксперт обратил внимание, что и формулу "Роттердам+", которая уже прекратила действовать после запуска нового рынка электроэнергии, Андрей Герус пытается выдать за тариф, хотя это была прогнозная цена, то есть верхний предел цены для тепловых электростанций.

"На самом деле то, что Герус называет "Роттердам+" является так называемой "прогнозной ценой", или "price cap"- верхней границей цены для тепловых электростанций. На самом деле электроэнергия продалась по ценовым заявкам в Энергорынок значительно дешевле. И это известно Герусу. Но он продолжает спекулировать на теме "Роттердам+", чтобы удержаться в информационном пространстве и дискредитировать частную компанию ДТЭК и ее акционера Ахметова, создавая им негативный образ. Это похоже на политический заказ, а не правду или защиту интересов граждан", - написал Трохимец.

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко заявила, что формула "Роттердам+" позволила Украинский сэкономить до 40 млрд грн, поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения.

Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков высказал мнение, что введение формулы "Роттердам+" позволило забыть о веерных отключениях электроэнергии в стране и ручном регулировании цен на уголь.