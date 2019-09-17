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В НАБУ согласились с использованием "Роттердама" как ценового ориентира для угля - эксперт

вторник, 17 сентября 2019, 12:30
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В деле НАБУ по "Роттердам+" отсутствует состав преступления, и в бюро уже признали законность использования в формуле ценового индекса АРI2.

Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец для "Эспрессо".

"Состава преступления нет. Более того, уже неоднократно пытались доказать в суде незаконность всей формулы" Роттердам+", и с плюсом, и с минусом, и с индексами серы, и все остальные. Ничего не удавалось. Нет никакого преступления и нет никаких злоупотреблений в формуле", - сказал Трохимец.

Эксперт отметил, что формула устанавливала верхний предел цены на уголь, но реальные цены были ниже.

"Что сама по себе говорит формула? Что должна быть цена вложена в стоимость произведенной электрической энергии, не больше, чем стоимость угля средневзвешенная за предыдущий год, когда эта цена подсчитывается, плюс доставка в Украину. То есть, не больше. Если вы добываете в Украине уголь, то вы соответственно можете вложить меньше. И вопрос, который очень часто поднимали манипуляторы - якобы у нас добывается уголь в Павлограде, сжигается на Днепровской ТЭС, а вкладывается вся цена, якобы оно в Роттердаме. Такого не было", - пояснил Трохимец.

24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам+". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам в деле, ни один из них не был взят под стражу. Позже в ответе НАБУ на запрос Информбюллетеня ICC Ukraine указано, что у антикоррупционного органа нет претензий к индексу API2 как базовому ориентиру для определения цены на уголь в Украине по формуле "Роттердам+".

На совещании у президента по энергетическим вопросам 19 августа, выяснилось, что покупать уголь по цене, рассчитанной по формуле "Роттердам+" дешевле, чем импортировать его с ЮАР, США или Колумбии. Цена за "Роттердам+" составляет 1,74 тыс. грн за тонну, импорт из Колумбии и США - 1,9 тыс. грн за тонну, из ЮАР - 1,8 тыс. грн за тонну.

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