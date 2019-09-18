Эксперт назвал единственным интересом Коломойского в энергетике низкие тарифы для его бизнеса

Интерес Игоря Коломойского в энергетике в том, чтобы получать дешевую электроэнергию для своих предприятий.

Об этом заявил эксперт "Украинского института будущего" Андриан Прокип, комментируя приглашение олигарха на встречу с президентом по энергетическим вопросам.

"Странно, почему господин Коломойский приглашен на обсуждение каких-то энергетических вопросов, если он не является собственником основных энергетических активов в стране. Его интерес - это низкая цена электроэнергии для его активов", - заявил Прокип.

Эксперт напомнил, что по иску предприятий олигарха ранее были заблокированы тарифы на услуги по передаче и диспетчеризации электроэнергии компании "Укрэнерго" и этот тариф был снижен именно для них.

Также он отметил, что госкомпания "Центрэнерго", которую контролируют приближенные к бизнесмену люди, продает предприятиям Коломойского электроэнергию по заниженным тарифам, ниже себестоимости. В результате госкомпания уже имеет серьезные убытки.

Ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет отношение к деятельности группы "Приват". "Центрэнерго" закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены по формуле "Роттердам +", которая составляет 1740 грн за тонну. Произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт/ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, в то время как себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт/ч.

Народный депутат Михаил Бондарь считает, что есть все основания утверждать, что в "Центрэнерго" создана и работает система преступных коррупционных сделок, в результате которой разворовываются госсредства, а компания "Центрэнерго" искусственно доводится до банкротства, и направил депутатское обращение к Минэнергетики, НАБУ и ФГИ с требованием провести проверку.