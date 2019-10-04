Политолог рассказал об опасности принятия проекта 1210 для энергонезависимости Украины

Принятие в Верховной Раде законопроекта 1210 приведет к отъезду иностранных инвесторов, чье место в Украине затем займет российский крупный бизнес. Это приведет к частичной потере энергонезависимости страны.

Об этом заявил политолог Игорь Попов у себя на странице Facebook.

Так, он рассказал об отъезде иностранного бизнеса, который происходит из-за подготовки проекта о повышении ренты на железную руду.

"Появились новости об остановке производства на Днепровском металлургическом комбинате в Каменском. Перед тем о планах остановки части производства объявил Арселор Миттал и ДМЗ в Днепре. Пожалуй, математика, заложенная в изменениях налогового законодательства в законопроекте 1210, не находит подтверждения в практике украинских промышленников", - отметил эксперт.

Игорь Попов добавил, что из-за принятия проекта Украина начнет проигрывать конкуренцию на мировых рынках сырья и потеряет значительные поступления в бюджет.

"Повышение ренты делает нерентабельным поставки украинского проката на китайский рынок. Либертарианцы (нардепы фракции "Слуга народа" - "Апостроф") предлагают установить ренту выше, чем в странах-конкурентах (Австралии, Бразилии или Казахстане). Основные рынки после закрытия украинских производителей займут российские компании", - заявил он.

Также он рассказал о пессимистических сценариях российской энергетической экспансии в Украину.

"Может, в этом и заключается экономическая составляющая "формулы Штайнмайера"? Кстати, импорт электроэнергии из России уже начинается. Остается продать "Турбоатом" и газотранспортную систему россиянам (через международные консорциумы конечно), амиакопровод включить в российский холдинг, и возобновить поставки ТВЭЛов на все атомные станции", - добавил он.