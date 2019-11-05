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Альтернативы нет: в Украине анонсировали повышение цен на электроэнергию

вторник, 05 ноября 2019, 13:27
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В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), считают необходимым выровнять тарифы на электроэнергию для населения и предпринимателей.

Об этом заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в эфире программы "Свобода слова".

"Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод еще и теряет конкурентоспособность — и это цепная реакция", — объяснил свою позицию Тарасюк и заявил, что в долгосрочной перспективе не существует другого пути, как выровнять стоимость електроенергии для населения и для промышленных предприятий.

По его словам, существование разного тарифа на электроэнергию для населения и для бизнеса является "раковой опухолью для украинской экономики".

Как сообщал "Апостроф", с 1 ноября НАК "Нафтогаз Украины" повысил цены на газ для промышленных потребителей из-за скачка цен на европейском рынке, а это может повлечь за собой подорожание для населения.

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