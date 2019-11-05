В Украине могут взлететь цены на газ: названа главная причина

С 1 ноября НАК "Нафтогаз Украины" повысил цены на газ для промышленных потребителей из-за скачка цен на европейском рынке, а это может повлечь за собой подорожание для населения.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

В зависимости от объемов закупки и условий оплаты "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5861-6463 гривен за тысячу кубометров. Соответствующий тариф указывается без учета налога на добавленную стоимость, наценки поставщика и стоимости доставки. Таким образом, по сравнению с ценами на октябрь 2019 года, в этом месяце тарифы выросли на 18,4-19,6%.

В "Нафтогазе" отметили, что такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. По словам председателя биржевого комитета Украинской энергетической биржи (УЭБ) Алексея Дубовского, пересчет тарифов может стать причиной для повышения цены на газ для населения, которая зависит от цен на голубое топливо для промышленного рынка.

"Сейчас на европейских хабах наблюдается нечеткая тенденция к росту, но уже очевидно, что такой, как в ноябре прошлого года, цена точно не будет. Очень повлияла на котировки в Европе новость о разрешении Дании на прокладку "Северного потока-2". Если в течение октября котировки на ноябрь на ключевых западноевропейских хабах составляли около 16 евро/МВт, то в конце октября обвалились до 14 евро/МВт", - объяснил он.

Как отметил энергетический эксперт, сезонное понижение температуры будет способствовать умеренному росту цены, но рост будет ограничиваться избытком предложения на рынке.

"Поэтому цены на европейских хабах будут находиться в диапазоне 13-15 евро/МВт, что составляет 5800-6500 в приведении к границе с Украиной. В декабре также ожидается рост цен, но не более чем на 15% от цены ноября, однако конечная ситуация будет зависеть от погодных условий и стабильности поставок", - пояснил Дубовский.

Помимо этого, сложно прогнозируемой остается ситуация с ценообразованием с началом нового рынка.

"Все зависит от того будет ли подписан новый контракт по транзиту. В случае его не подписания изменится вся методология ценообразования, ведь Россия будет осуществлять продажу газа на северо-восточной границе. Будет использоваться цена европейских хабов за минусом транзита, но уже очевидна острая потребность в формировании национального ценового бенчмарка", - резюмировал эксперт.

Как сообщал "Апостроф", исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко указал на главную провокацию России, касающуюся поставок газа в Украину.