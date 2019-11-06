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Оздоровит ситуацию на рынке и усилит конкуренцию: эксперт прокомментировал идею выровнять тарифы на электроэнергию

среда, 06 ноября 2019, 18:20
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Выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения позволит оздоровить ситуацию на рынке.

Об этом завил инвестиционный аналитик Сергей Фурса, передает "Обозреватель".

Эксперт заявил, что отмена перекрестного субсидирования означает нормализацию ситуации на рынке, когда население платит за электроэнергию реальную цену, как и промышленность.

"Это просто доведение ситуации до нормальной. Не думаю, что это произойдет в ближайшее время, но рано или поздно это должно случиться. Сейчас у нас есть ножницы, перекрестное субсидирование, когда население получает электроэнергию гораздо дешевле, чем эта электроэнергия стоит. Это ненормально", – объяснил Фурса.

По его мнению, этот шаг позволит оздоровить ситуацию на рынке электроэнергии. "Я считаю, что это существенно оздоровит ситуацию", – подчеркнул аналитик.

Он также отметил, что это позволит снять специальные обязательства (ПСО) с "Энергоатома" и компания сможет полноценно выйти на рынок, предложение возрастёт, что может снизить цены на электроэнергию для промышленных потребителей.

"Теоретически это может немного удешевить цены для промышленности. Но, если вы снимаете ПСО с "Энергоатома", вы снимаете их и по цене. Снова будет ситуация, как с рынком газа, когда импортный паритет. С чего бы "Энергоатому" продавать электроэнергию дешевле, чем, например, это делает ДТЭК? Думаю, в данном случае увидим просто рост цен для населения без существенного снижения для промышленности", – сказал Фурса.

Напомним, ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей, и цены на ток для населения неизбежно вырастут.

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