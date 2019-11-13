Отменяет реформу и нарушает обязательства Украины перед ЕС: нардеп раскритиковал проект 2233

Проект о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2233) отменяет реформу рынка электроэнергии и нарушает евроинтеграционные обязательства Украины.

Об этом заявил народный депутат Михаил Бондарь в Верховной Раде, комментируя принятие проекта в первом чтении, передают "Украинские новости".

"Фактически закон 2233 отменяет механизм реформирования рынка электроэнергии. Производители ограничиваются в праве выбирать сегменты рынка для продажи электроэнергии, а именно до 1.07.2023 года регулятор будет иметь право заставлять производителей продавать электроэнергию на рынке "на сутки вперед". Фактически возрождается нелиберализованная система старого рынка путем закрепления права регулятора до 1.07.2023 года устанавливать предельные ограничения цен на конкурентных сегментах рынка: рынка "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке. Таким образом законопроект 2233 нарушает обязательства Украины по договорам об учреждении энергетического сообщества и соглашениям об ассоциации между Украиной и ЕС в части реформирования энергетической отрасли", - заявил Бондарь.

Депутат напомнил, что в соответствии с планом мероприятий по синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой стран ЕС, с 2022 должен состояться переход нашей энергосистемы на автономную работу. Принятие законопроекту 2233 фактически остановит этот процесс.

"Законопроект 2233 делает невозможным энергетическое объединение с зоной Европы. Он помешает прихода в Украину международных игроков, идет в разрез с международно-правовым обязательствам Украины в сфере евроинтеграции", - подчеркнул Бондарь.

12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в закон" О рынке электроэнергии "(№2233). Ранее Американская торговая палата в Украине призвала депутатов снять с рассмотрения этот законопроект, поскольку он отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской.

Эксперт "Украинского института будущего" Андриан Прокип заявил, что вмешательство государства в регулирование цен на оптовом рынке электрической энергии станет плохим сигналом для инвесторов. А также отметил, что нынешние законодательные инициативы от провластных депутатов об изменениях в сфере энергетики фактически возвращают страну к практике ручного регулирования рынка электроэнергии, которая станет негативным сигналом для инвесторов.