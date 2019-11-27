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Времени почти не осталось: в "Нафтогазе" назвали крайний срок заключения газового договора с Россией

среда, 27 ноября 2019, 15:40
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Договор о транзите российского газа по территории Украины должны подписать до 13 декабря.

Об этом в комментарии Bloomberg заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"13 декабря - это крайняя дата для заключения долгосрочного контракта по резервированию. В связи с этим очень важно начать реальные переговоры, потому что мы сможем вести переговоры не весь декабрь, а только две недели. Сейчас идут не переговоры, а обсуждение, во время которых россияне предъявляют определенные условия для начала переговоров. Если договор все же не заключат, нужно искать какое-то промежуточное решение ", - сказал Юрий Витренко.

Добавил, что газовые переговоры уже несколько лет назад превратились в чрезвычайную процедуру.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стоимость газа в Украину в следующем году может взлететь до 12 гривен за кубометр.

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