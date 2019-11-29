В российских СМИ рассказали о "взрывной ситуации" в энергетике Украины

Из-за роста импорта электроэнергии из России ситуация в украинской энергетике на гране взрыва.

Об этом идет речь в материале "Независимой газеты", передает "Обозреватель".

Издание сообщает, что из-за критики импорта электроэнергии из России и Беларуси Кабмин Украины уволил президента "Энергоатома" (под началом которой работают все атомные электростанции) Юрия Недашковского. Это решение вызвало протесты среди энергетиков, которых поддержали лидеры оппозиционных фракций парламента.

"Ситуация в энергетике оказалась на грани взрыва, который может иметь политические последствия. Премьер Гончарук подтвердил, что решение об увольнении Недашковского было принято", - отмечает издание.

Издание приводит слова члена набсовета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, который сообщил, что в сегменте "на сутки вперед" атомная генерация ранее продавала около 80% произведенной электроэнергии, а после начала импорта объем снизился до 30%. Экс-глава "Энергоатома", констатировал, что компания вынуждена была пойти на балансирующий рынок, это означает для нее дополнительные финансовые нагрузки.

"Руководители десятка энергетических компаний обратились к руководству государства с письмом, где отметили, что искусственные ограничения для украинских производителей и полное открытие рынка для российских и белорусских поставщиков создают ситуацию, грозящую потерей энергетической независимости. Авторы обращения пояснили президенту и правительству, что российские и белорусские производители электроэнергии покупают газ в два-три раза дешевле, чем украинские. Поэтому себестоимость электроэнергии, произведенной в Украине, объективно выше, и конкурировать на равных невозможно. По данным авторов, сейчас временно приостановили работу семь украинских ТЭС", - сообщает НГ.

Критическую ситуацию в украинской энергетике взяли на вооружение представители оппозиции. В частности, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что принятое "Слугой народа" решение об импорте уничтожает украинскую энергетику, и она намерена добиваться его запрета. Другие представители оппозиции требуют от Владимира Зеленского созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны. Однако, "судя по решению правительства уволить не профильного министра, а президента "Энергоатома", власть не намерена выполнять требования оппозиции", - констатирует СМИ.

11 октября президент Владимир Зеленский заявил - он не знал, что принятые по инициативе главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России, однако действий по остановке демпингового импорта не последовало.

По данным агентства ExPro, российская государственная "Интер РАО", которая занимает монопольное положение во внешних поставках электроэнергии в ноябре продавала электроэнергию в Украину (на границе) по ценам на 17- 20% ниже тарифов на электроэнергию в Московской области.

По информации экс-министра энергетики Ивана Плачкова, номинальная мощность линий электропередач "Украина - Беларусь" и "Украина - РФ" составляет 3800 МВт. При использовании пересечения на 100% годовой объем поставки электроэнергии составит 34 164 млн кВт/ч.

"Интер РАО" может заменить треть всей электроэнергии, потребляемой в Украине, и она это сделает", - отметил Плачков.