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Украина может возобновить прямые поставки газа из РФ: в сети указали на ловушку Кремля

суббота, 30 ноября 2019, 13:00
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Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что россияне настаивают на заключении пакетного соглашения о транзите газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему и возобновлении прямых поставок российского газа, от которых Украина отказалась в 2014 году.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина".

"У нас очень четкая, откровенная и честная позиция: мы говорим, что если мы с вами и можем договариваться о прямых поставках, если потенциально, в комплексе, в пакете с транзитом, потому что так Россия ставит вопрос, такое условие, то цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору", - рассказал глава Минэнерго.

Оржель заверил, что Украина больше не намерена соглашаться на "политическую" цену на российский газ.

"Мы должны брать индикатор Европы. И если в Европе цена снижается, а, согласно соответствующим оценкам, в Европе в ближайшее время возможно увеличение предложения и инфраструктуры LNG, мы, соответственно, привязываемся по формуле к цене Европы", - пояснил министр.

Депутат Верховной Рады Украины Владимир Арьев отреагировал на заявление Оржеля и заявил, что поведение России - это ловушка.

"Россия пытается сделать хитрую, но очевидную вещь: требует совместить подписания контракта на транзит (который должен быть трехсторонний, с Евросоюзом) и на прямые поставки в Украину. Последний двусторонний, чтобы оторвать Украину от европейских поставщиков и вернуть газовую зависимость от РФ", - написал он в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", в украинской энергетической компании "Нафтогаз" согласны заключить новый контракт по транзиту газа с "Газпромом" по европейским правилам и напомнили российской стороне о долге в 3 миллиарда долларов.

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