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"Нафтогаз" ответил России на предложение по транзиту газа: будет ли контракт

понедельник, 25 ноября 2019, 14:47
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В украинской энергетической компании "Нафтогаз" согласны заключить новый контракт по транзиту газа с "Газпромом" по европейским правилам и напомнили российской стороне о долге в 3 миллиарда долларов.

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в соцсети Facebook.

В понедельник, 25 ноября, Юрий Витренко сообщил, что "Нафтогаз" соглашается с вариантом заключения контракта на транзит, который предложил Вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович. "У нас нет никакого сомнения, что этот вариант соответствует как европейским правилам, так и легитимным интересам украинского и российской стороны", - утверждает он.

В украинской энергетической компании подчеркнули, что если "Газпром" не успеет заключить долгосрочный контракт на транзит, то другой вариант должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам.

"Мы придерживаемся конструктивной и неконфронтационной позиции, и поэтому в ответ на предложение "Газпрома" мы напомнили о других вариантах предотвращения негативных последствий чрезвычайных ситуаций, такие как передача газа на границе Украина-РФ и операции "своп", которые при этом соответствовали бы законодательству Украины и европейским правилам", - написал в соцсети Юрий Витренко.

В ответе "Газпрому" украинская сторона также напомнила о том, что на сегодняшний день по окончательным и обязательным для исполнения решением Стокгольмского арбитража "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" примерно 3 миллиарда долларов США.

"Нас устраивают денежные средства, но если "Газпром" хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение", - заметили в "Нафтогазе".

Как сообщал "Апостроф", раннее в российских медиа распространили заявление о том, что российский газовый монополист выдвинул условия относительно нового контракта: отказ Украины и Нафтогаза от всех побед в международных арбитражах и взаимное прощение требований в новых арбитражных разбирательствах. Кроме того в Газпроме ожидают ответа украинской стороны по закупке российского газа у Газпрома напрямую с 2020 года.

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