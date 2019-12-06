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Из-за "поправки Геруса" создадут аналог коррупционного "РосУкрЭнерго" для импорта тока из РФ - нардеп

пятница, 06 декабря 2019, 12:12
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Очередная "поправка Геруса" сохраняет импорт электроэнергии из России, тем самым, продолжает уничтожать отечественную энергетику и угледобывающую отрасль, а для дальнейшей поставки российского тока в Украине создадут аналог коррупционного "РосУкрЭнерго".

Об этом заявил народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает "Главком".

Он отметил, что рост импорта российской электроэнергии уже вызвал ряд негативных явлений в энергоотрасли и является прямой угрозой энергонезависимости страны.

"Остановились угольные шахты. Остановились блоки тепловых электростанций. Такими действиями Геруса и команды, которая создалась вокруг него в комитете энергетики и ЖКУ, есть большая угроза развала внутренней энергетической системы Украины и подрыва энергобезопасности государства, что может серьезно угрожать не просто госбезопасности, а существованию, обеспечению независимости нашего государства", - сказал Волынец.

Депутат обратил внимание на лживость заявлений Андрея Геруса о том, что принятием законопроекта "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233) импорт российской электроэнергии остановлен. Волынец отметил - российская электроэнергия будет поставляться на рынок "на сутки вперед", а также через Беларусь, для чего, по его прогнозу, будет создан аналог коррупционного предприятия "РосУкрЭнерго", которое действовало ранее.

"Это манипуляция. Это касается закона 3322. Во-первых, полным потоком пойдет электроэнергия российская через Беларусь, только через белорусскую подставку-прокладку. Нам понятны лица, которые у власти, которые будут принимать участие в формировании этой прокладки и в Украине. Одна прокладка будет в Украине. Также электроэнергия из России будет поступать напрямую из России по линиям электропередач, поскольку мы имеем единую энергосистему. И используя рынок на сутки вперед, из России продолжат поставлять электроэнергию на территорию Украины", - сказал Волынец.

4 декабря Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в закон"О рынке электроэнергии"(№2233), которым, в частности, запрещается продажа и/или поставки электроэнергии, которая импортируется из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке, но остается такая возможность при поставке на рынок "на сутки вперед", который является ценообразующим для всех сегментов украинского рынка электроэнергии. Тем самым, сохранена возможность для демпинга российской электроэнергии на рынке Украины.

Импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября благодаря "поправке Геруса". За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч/сут. Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

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