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Манипулирует общественным мнением: экс-министр ответил на заявление Геруса о закрытии импорта тока из РФ

понедельник, 23 декабря 2019, 15:51
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Автор идеи запустить импорт электроэнергии из России, народный депутат Андрей Герус манипулирует мнением общественности, утверждая, что принятый парламентом законопроект №2233 этот импорт запрещает.

Об этом пишет бывший министр энергетики, глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков, передает "Обозреватель".

"Во-первых, импорт из России запрещен только по двусторонним договорам и на "внутри-суточном рынке", однако осталась возможность для импорта в самом большом сегменте рынка - рынке "на сутки вперед", - отмечает эксперт.

В этом сегменте реализуется 35% всей электроэнергии и именно он устанавливает цену для всех остальных участников рынка. Также российской компании "Интер РАО" открыт и балансирующий рынок.

По словам экс-министра энергетики, законопроект №2233 представляет правительству возможность в любой момент и без согласования с парламентом снять даже эти частичные ограничения на российский импорт.

Плачков добавил, что еще одним подводным камнем законопроекта, о котором умалчивает "де-факто лоббист российской электроэнергии на украинском рынке" Андрей Герус, есть сохранение всех привилегий для поставок электроэнергии из Беларуси.

"Электроэнергия из этой страны является реэкспортом российских энергоресурсов. С февраля с открытием Белорусской АЭС, страна, которая может потерять суверенитет, будет заливать дешевой атомной электроэнергией Украину. А прибыль будет направлять россиянам на погашение кредита за строительство станции, которые ориентировочно составляет $10 млрд", - отмечает Иван Плачков.

Коммерческий импорт электроэнергии из России впервые за 4 года стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Инициатором правки был член фракции "Слуга народа", руководитель Комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус. Член этого же комитета комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады.

Ранее крупнейший украинский производитель электроэнергии - компания "Энергоатом" признала, что импортные поставки из России и Беларуси привели к введению балансовых ограничений на выработку атомными электростанциями (АЭС), из-за чего с начала декабря госкомпания потеряла около 100 млн грн, недовыработав 83 млн кВт/час.

Непосредственные затраты на покупку электроэнергии в России и Беларуси всего за пару месяцев достигли $36 млн.

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