Литва запретила поставки электроэнергии из Беларуси на фоне роста ее импорта для Украины - СМИ

Парламент Литвы единогласно утвердил законопроект о предотвращении пропуска в Литву электроэнергии, которая будет вырабатываться Белорусской АЭС.

Об этом сообщает агентство ТАСС, передает "Обозреватель".

"Потенциальные лазейки для попадания на рынок Литвы "грязной" электроэнергии были, теперь мы их устраняем", - прокомментировал голосование депутат сейма Лауринас Касчюнас.

Суть закона заключается в создании механизма регулирования реализации электроэнергии на территории Литвы. Он позволяет аннулировать лицензии на импорт электроэнергии из стран, в которых действуют опасные, по оценке Литвы, электростанции. Правительство Литвы считает, что АЭС, которую строит российская корпорация "Росатом", не соответствует стандартам безопасности. Литва пыталась убедить партнеров в ЕС в необходимости блокировать импорт электроэнергии этой станции на территорию Евросоюза.

Ранее министр энергетики Алексей Оржель анонсировал увеличение закупок электроэнергии из Беларуси в том числе и со строящейся за деньги РФ АЭС в городе Островец. Росту поставок белорусской и российской электроэнергии способствует и председатель комитета ВРУ по вопросам энергетики Андрей Герус, который и пролоббировал начало импорта российской электроэнергии с октября 2019 года.

"Литва отказывается, а Герус с Оржелем пустили белорусскую электроэнергию на наш рынок в ущерб отечественной атомной генерации! "Патриоты", - прокомментировала итоги голосования директор по вопросам информации ассоциации "Украинский Ядерный форум" Ольга Кошарная.

Коммерческий импорт электроэнергии из РФ впервые за 4 года стал возможен после правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Инициатором правки был член фракции "Слуга народа", руководитель комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус. Член комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады.

4 декабря был принят законопроект №2233, которым импорт электроэнергии из РФ запрещается только для сегментов рынка "по двусторонним договорам" и "внутрисуточный рынок", в то время как поставки на рынок "на сутки вперед" оставили для России открытыми. Сегмент рынка "на сутки вперед" является ценообразующим. Кроме того, законопроектом №2233 предоставляется право Кабмину в любой момент восстановить импорт электроэнергии из РФ по "двусторонним договорам" и на "внутри-суточный рынок".

Демпинговые поставки электроэнергии из России и Беларуси привел к искусственному ограничению выработки украинскими производителям. Государственная компания "Энергоатом" оценила недополученную выручку от ограничений в 100 млн грн.

По оценкам экс-министра энергетики Ивана Плачкова, открыв доступ дешевой российской электроэнергии, Украина сознательно уходит в зависимость от России, что грозит установлением страной-агрессором полного контроля над украинским энергорынком.

27 ноября во время встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует изучить целесообразность покупки Украиной электроэнергии с Белорусской АЭС, от чего отказались союзники Украины - Польша и Литва.

"Все, что важно для вас, важно и для нас. Я выслушал президента. Я сказал, что я выслушал этот сигнал, и мы его обязательно обсудим в Киеве", - заявил Зеленский.