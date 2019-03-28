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В Украине создали новый вид оружия: появились подробности

четверг, 28 марта 2019, 14:35

Украинские военные предприятия разработали и освоили производство электромагнитного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба государственное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт".

Это оружие предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергоснабжения и систем передачи данных.

По принципу работы новое электромагнитное оружие создает мощное электромагнитное излучение. Это приводит к выходу из строя радиоэлектронной аппаратуры и военной техники противника или создает значительные помехи в ее работе.

Такой тип вооружения использует только энергию электромагнитного излучения, поэтому его действие не имеет летального воздействия на людей, однако способно вывести из строя любую технику или объекты инфраструктуры, которые оснащены электронными системами.

Новое электромагнитное оружие может эффективно применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны и т. п. без риска нанесения вреда гражданскому населению, отметили в компании.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", госконцерн "Укроборонпром" рассчитывает на усиление позиций на рынке вооружений Юго-Восточной Азии в связи с санкциями США в отношении России.

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