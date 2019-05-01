Украинские морпехи получат новую боевую машину: фото и подробности

В Украине была разработана совершенно новая бронированная боевая машина пехоты под названием "Атаман", которая вскоре может поступить на вооружении армии.

Об этом сообщила "Лига оборонных предприятий Украины".

Транспорт был разработан при участии Научно-производственного объединения "Практика".

Отмечается, что вопрос о применении машины был рассмотрен в ходе совещания у заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Игоря Павловского. В совещании принимали участие представители Генштаба ВСУ, института вооружения Минобороны и других оборонных ведомств.

"По итогам совещания было принято общий облик будущей боевой машины и определены дальнейшие задачи предприятиям-участникам кооперации, о дальнейшей работе над проектом", – сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве спустили на воду разведывательный корабль производства ЗАО "Кузница на Рыбальском" для Военно-морских сил ВСУ. Это первый разведывательный корабль такой мощности, который появился на вооружении ВМС ВСУ. Строили корабль в рамках оборонной программы развития военной техники.