​ВМС Украины получили уникальный разведкорабль: фото и видео

23 апреля в Киеве на предприятии "Кузница на Рыбацком" состоялся спуск на воду нового среднего разведывательного корабля.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Новый средний разведывательный корабль построен на базе судна проекта 502 ЭМ, который имел следующие технические характеристики:

Длина: 54,8 метров

Ширина: 9,8 м

Водоизмещение 1220 тонн

Скорость: 11,6 узлов

Дальность 7200 миль

Автономность: 28 дней

Экипаж 29 человек

Какие именно характеристики будет иметь новый корабль и какое оборудование на нем будет устанавливаться пока не известно.

Средние разведывательные корабли предназначены для: радиоперехвата каналов связи на различных частотах, ретрансляции закрытых каналов связи, телеметрической разведки, радиотехнической разведки - выявление принадлежности и характеристик источников радиоизлучения, идентификации и систематизации источников электромагнитного излучения, замеров физических полей, составление акустических и электромагнитных "портретов" кораблей и подводных лодок, контроля морских коммуникаций, фиксации перемещения кораблей противника, наблюдения за артиллерийскими стрельбами и пусками ракетного вооружения.

Как сообщал "Апостроф", ВСУ самостоятельно отремонтируют и модернизируют самоходные артиллерийские установки типа "МСТА-С" калибра 152-мм, а также установят новейшие отечественные электронно-оптические системы типа "Око".