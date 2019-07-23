​Названы огромные потери украинских портов из-за агрессии России

Агрессия России против Украины нанесла украинским морским портам на Азовском море ущерб в виде недополученной прибыли в размере около 6 млрд грн.

об этом заявил глава Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс, передает "Интерфакс-Украина".

"За время агрессии со стороны России азовские порты потеряли практически половину грузов, а количество судозаходов уменьшилось более чем в два раза. В итоге с 2014 года, по нашим подсчетам, порты недополучили дохода на сумму около 6 млрд грн. И здесь не учтены убытки и допрасходы экспортеров, связанные с простоем и переориентацией грузопотоков", - сказал он.

По мнению Вецкаганса, украинские порты на Азове требуют комплексной поддержки на государственном и международном уровне. Он отметил, что благодаря именно такому объединению усилий в 2018 году удалось снять блокаду с портов "Мариуполь" и "Бердянск".

Как сообщал "Апостроф", чтобы эффективно противодействовать российской агрессии в Азовском и Черном море Украине необходимо наращивать вооружение и искать союзников.