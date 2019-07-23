RU  UA  EN

вторник, 23 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Бизнес

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

23 июля

09:28
​Курс гривны после выборов: свежие данные от НБУ

22 июля

20:42
Эксперт заявил об открытии уголовного дела против сотрудников РВС Банка Демчака
15:19
​Апелляционный суд принял неожиданное решение по активам Коломойского
14:29
​СБУ устроила масштабные обыски у налоговиков и пограничников: первые подробности и фото
13:15
​Не избежать: в России признали серьезные проблемы в экономике
12:18
​В "Нафтогазе" похвастались запасами газа к зиме
11:11
​Два фактора: у Зеленского объяснили, что будет с ценами на газ
10:15
​Когда Украина начнет переговоры с МВФ о новом займе: названы сроки
09:17
​Что происходит с гривней после выборов: актуальный курс от НБУ

19 июля

17:48
​Что происходит с курсом гривны в обменниках Киева: фото
16:19
​Раскрыта афера с коммунальным имуществом Киева в интересах боевиков
15:04
Во сколько украинцам обошелся визит Зеленского в Канаду: опубликован документ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Названы огромные потери украинских портов из-за агрессии России

вторник, 23 июля 2019, 11:48
переглянути новину українською

Агрессия России против Украины нанесла украинским морским портам на Азовском море ущерб в виде недополученной прибыли в размере около 6 млрд грн.

об этом заявил глава Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс, передает "Интерфакс-Украина".

"За время агрессии со стороны России азовские порты потеряли практически половину грузов, а количество судозаходов уменьшилось более чем в два раза. В итоге с 2014 года, по нашим подсчетам, порты недополучили дохода на сумму около 6 млрд грн. И здесь не учтены убытки и допрасходы экспортеров, связанные с простоем и переориентацией грузопотоков", - сказал он.

По мнению Вецкаганса, украинские порты на Азове требуют комплексной поддержки на государственном и международном уровне. Он отметил, что благодаря именно такому объединению усилий в 2018 году удалось снять блокаду с портов "Мариуполь" и "Бердянск".

Как сообщал "Апостроф", чтобы эффективно противодействовать российской агрессии в Азовском и Черном море Украине необходимо наращивать вооружение и искать союзников.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Страх Польши перед украинской курятиной и ядерные реакторы из России: с кем и чем торгует Украина

Украинскую армию можно было полностью перевооружить за 5 лет – военный эксперт

"Автострада" запустила завод по производству покрытия для международной трассы Go Highway

Инфраструктурное возрождение экономики

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: