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​Украина как наркотик: в США озвучили, как не "проиграть" Путину Азовское море

суббота, 09 февраля 2019, 13:37

Чтобы эффективно противодействовать российской агрессии в Азовском и Черном море Украине необходимо наращивать вооружение и искать союзников.

Такое мнение выразил "Апострофу" американский военный деятель, капитан 1-го ранга ВМС США, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

"Если мы и дальше будем игнорировать Азовское море, россияне его перекроют. А потом и Черное море. Таким будет следующий ход, если Украина не собьет эту королеву или короля - если не поставить ему шах или мат, то они пойдут в наступление. Если вы дадите диктаторам волю, они не остановятся - для них это как наркотик.

До сих пор Украина действовала правильно, не провоцировала Россию, набираясь военной мощи, перестраиваясь, меняя вооружение. Сегодня Украина - совершенно другая боевая единица, чем была в 2014 году", - убежден эксперт.

По его словам, чем больше Россия будет "делать ошибки", как в случае с тараном украинского судна в Керченском проливе, тем более будет навлекать гнев мировых правителей.

"Но что сейчас можно делать? Сопровождать идущие в азовские порты грузовые корабли военными катерами, которые патрулируют море. Привлекать независимых экспертов и журналистов к тому, что там происходит. Посмотрим, будут ли они тогда так смело таранить катера. Но, к сожалению, у Украины сегодня нет возможности в лобовую воевать с Россией. Значит Украине нужны союзники, коалиция. Чем больше РФ будет допускать такие ошибки как в Керченском проливе, тем больше мировое сообщество будет формироваться вокруг Украины", - подытожил эксперт.

Детально читайте в материале "Апострофа": Если Путину не поставят шах или мат, он пойдет в наступление - американский офицер.

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